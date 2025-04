Un mar de piques enche Camariñas

Camariñas materializa un ano máis a forte conexión que existe na vila entre o mar e o encaixe e a natureza e a tradición, a través da XXXIV Mostra do Encaixe de Camariñas Deputación da Coruña.

Baixo o lema «Un mar de piques», o evento terá lugar entre o mércores 16 de abril e o domingo 20, en plena Semana Santa, e non faltarán altas doses de moda, actuacións musicais e humorísticas, presentacións de libros e ata degustacións ‘gourmet’.

Unha das principais novidades deste ano será a incorporación dunha nova categoría ós desfiles, ‘Firmas Emerxentes’. Poderá verse por primeira vez o xoves, 17 de abril, e repetirá o venres, 18 de abril, e o sábado, 19 de abril.

O encaixe sae a desfilar

A XXXIV Mostra do Encaixe de Camariñas Deputación da Coruña inaugurarase o mércores 16 de abril ás 15:00 horas, momento no que se iniciará o tradicional encontro de encaixeiras e encaixeiros da Costa da Morte no que tamén participará o alumnado das escolas infantís municipais.

O acto de inauguración coas autoridades será ás 16:30 horas. Logo, a partir das 18 horas, comezarán os primeiros desfiles: ‘PequEncaixe’ e ‘Grandes Deseñadores’. Entre medias, actuará o dúo vigués Fillas de Cassandra.

O desfile de ‘ArtEncaixe’, que sigue afianzándose na programación, estrearase o xoves ás 12:45 horas. Ese mesmo día tamén debutarán as persoas participantes no XXXI Concurso de Noveis Deseñadores, no que se repartirán un total de 4.500 euros en premios e participarán un total de 41 mozas e mozos.

O venres 18 ás 20:30 horas celebrarase o encontro entre grandes e noveis deseñadores e o domingo 20, a partir das 17:00, horas darase a coñecer o fallo do xurado.

Ademais, outro ano máis volverán á Mostra as delegacións internacionais. O venres 18 ás 12:45 horas terá lugar o primeiro desfile das ‘Delegacións de encaixeiras internacionais’, que repetirán o sábado ás 18:00 horas.

Finalmente, o domingo 20 ás 19:30 horas desenvolverase un dos actos máis agardados, o desfile de ‘Encaixeiras Senior de Camariñas’, no que veciñas e veciños do municipio amosan ao público as creacións que fixeron durante todo o ano.

Programación completa

Pero a Mostra non é só moda. Ademais de Fillas de Cassandra, subiranse ao escenario a soprano Soledad Vidal e Aurelio Viribay (o xoves 17 ás 20:15 horas); Rocío Caamaño (venres 18 ás 16:45 horas) ou Budiño , que clausurará o evento o domingo ás 19:30 horas.

Por outra banda, David Amor fará rir a esgalla ao público o sábado, co seu monólogo ‘Love está en el aire’, ás 20:30 horas na propia pasarela.

Durante os cinco días escoitarase nos pavillóns da Mostra, mesturado co son dos palillos, o folclore de diversas agrupacións musicais, así como sendas presentacións de libros e publicacións. Tamén repetirá este ano o espazo gastronómico ‘Gourmet entre encaixes’, ubicado xunto ao bar da Mostra e no que se poderán instalar postos de venta ao público.O evento completarase con demostracións artesanais e cun parque infantil vixiado, para que as familias gocen ao máximo.