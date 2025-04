A Estrada: para comérsela, naturalmente

A Estrada es camino. Su propio nombre lo indica y se convierte en tarjeta de visita que otrora dio la bienvenida a peregrinos y arrieros, mientras se abre hoy en abrazo hospitalario para recibir a los visitantes. Si te animas a caminar, no dejes de disfrutar del viaje con los cinco sentidos. Cada estación, cada momento del año, tiene su encanto en un paisaje pintado con los colores del Ulla y del Umia, que reverdece en primavera junto a sus aguas caudalosas, preparándose para refrescar, tierra adentro, los días de estío.

En un municipio extenso y salpicado por doquier de patrimonio y etnografía, la naturaleza reclama su protagonismo en la galería de postales. Es ella, precisamente, la musa que domina cada estampa en los imponentes paisajes de los cotos salmoneros que el cauce del Ulla regala a los estradenses.

Pescadores de diferentes puntos, de dentro y fuera del país, llegan en mayo preparados, caña en ristre, para estrenar la temporada. Están listos para la aventura de lanzar sedal e intentar llevar a su “sacadera” un plateado ejemplar de intrépido monarca fluvial. Son pocos los que lo logran, pero muchos los que no pierden -en el intento- la ocasión de gozar de cada recodo del río, de cada piedra que se adentra en la corriente e invita a descansar, cerrando los ojos y dejando que el oído afine cada una de las notas de una composición antigua, genuina y magistral. A la orilla del Ulla, cada uno interpreta su propia sinfonía y siempre termina en regocijo.

Mayo es, por tradición, el mes del salmón en A Estrada. Cierto es que las aguas no arrojan el volumen de ejemplares que antes se veían saltar, incesantes, en su carrera por remontar el Ulla, pero no es menos verdad que en los fogones locales se ha hecho escuela en el arte de preparar y vestir al “rey del río”. Hace más de medio siglo que el municipio estradense reserva cada tercer domingo de mayo a degustarlo en su Festa do Salmón, una ocasión perfecta para unir la pasión por el río con otras propuestas de índole lúdico y cultural, muchas veces con la conmemoración de las Letras Galegas también como telón de fondo.

Pero la naturaleza también se bebe en A Estrada. Lagares tradicionales recuerdan, a lo largo y ancho del municipio, que en estas tierras se hace y se escancia sidra desde hace décadas. Recogiendo este legado, son cada vez más los que gustan de pasear entre los manzanos en flor, gozando del estallido de los pomares en primavera y deseando saborear los caldos de la temporada cuando, en junio, llega la Feira da Sidra, un evento que consolida al municipio estradense como la capital gallega del sector. Es el fruto de la tentación hecho elixir, con ese sabor que vuelve a recordar de dónde venimos.

Y el pincel se moja de nuevo en verde, ese que luce en la bandera de A Estrada que, también en junio, ondea en la calle para honrar a San Paio y también, ya en julio, en la hierba sobre la que galopan las manadas de San Lorenzo en Sabucedo, listas para perpetuar una tradición que es Fiesta de Interés Turístico Internacional. A Estrada es camino y está, naturalmente, para comérsela. Solo hay que venir y dejarse atrapar por el viaje.