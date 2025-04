A Xunta completará este ano a dixitalización de todas as lonxas e confrarías de Galicia

As lonxas e confrarías de Galicia afrontan neste momento a segunda fase do proceso de modernización tecnolóxica, que completará a dotación a todas as instalacións e entidades das solucións tecnolóxicas de comercialización e xestión previstas no proxecto LONXAS 4.0.

A iniciativa, impulsada pola Consellería do Mar e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, arrancou en 2018 coa posta en marcha dunha plataforma tecnolóxica única que integra os sistemas de xestión (XESLON), e os de poxa e comercialización (SISCOM).

Dende aquel momento, e ata 2024, incorporáronse ao modelo 36 lonxas e centros de venta de Galicia e 38 confrarías de pescadores e asociacións sectoriais. Ao mesmo tempo, incorporáronse novas funcionalidades e cambios que foron produto, en boa medida, das aportacións e suxestións das persoas usuarias.

Na segunda fase, que se prolongará ata o mes de xuño, está prevista a implantación da solución de comercialización en 20 novas lonxas e centros de venta e da solución de xestión en 32 novas confrarías, entidades xestoras de lonxas e centros de primeira venda. 18 están na provincia da Coruña; 6 en Lugo e 8 en Pontevedra. Con estas incorporacións darase cobertura total ás necesidades de todos os axentes do sector con alcance por parte da Consellería do Mar.

Comercialización

SISCOM permite a participación dos compradores a través de dispositivos móbiles, mesmo de persoas que non asisten fisicamente á lonxa. Os compradores seguen o proceso dende o lugar no que se atopen a través dunha aplicación na que poden observar a evolución do prezo de cada lote e poxar no momento que consideren.

A media de transaccións realizadas por este sistema nos últimos anos superou o millón e medio, o que dá unha medida da súa capacidade. A cifra máis alta rexistrouse en 2022, con cerca de dous millóns de transacción. O volume de negocio xestionado superou os 80 millóns de euros de media. Dende o inicio do proxecto, comercializáronse 196 especies diferentes capturadas por máis de 6.000 unidades de pesca: embarcacións, marisqueo a pé e acuicultura).

Nesta segunda fase está previsto perfeccionar o portal web para que, ademáis de servir como canle de entrada para todos os usuarios, permita publicitar e dar máis visibilidade á oferta de produto, facilitar as compras e ampliar os clientes potenciais.

Xestión

A solución XESLON permite a dixitalización do proceso de emisión de notas de entrega, facturación e contabilización por parte das confrarías, xestores de lonxas e centros de primeira venta. Permite tamén seguir a trazabilidade e xestión completa de toda a información relativa ao proceso de comercialización, dende o pesado ata a emisión de notas de entrega e facturas finais para compradores e vendedores. Tamén inclúe a xestión contable e de impostos, así como a xestión interna das propias confrarías.

Dende a posta en marcha, o sistema permitiu procesar máis de 7 millóns de notas de venta, cun valor de facturación de 388 millóns cara aos clientes e 346 millóns cara aos provedores.

Para o desenvolvemento do proxecto ata 2024 investíronse máis de 8,3 millóns de euros, dos que 6,3 millóns foron para a implantación, soporte, evolución e mellora dos sistemas de comercialización e xestión e os dous millóns restantes foron para a mellora da conectividade de lonxas e confrarías e dotación dos equipos de comunicacións necesarios. A segunda fase, que remata este ano, implicará un investimento de 1,6 millóns de euros.

Lonxa de Bueu. / G. Núñez