El concierto más mágico del año llega por primera vez a Vigo y promete emocionar desde la primera nota

Más de 1.500 velas, un piano sin partitura y una noche de música inolvidable. El próximo sábado 5 de abril, el Cine Teatro Salesianos se transformará en un escenario íntimo y envolvente para acoger por primera vez en Vigo el concierto 'Bandas sonoras y éxitos atemporales'.

El pianista Sigfrido Cecchini, acompañado por violín, ofrecerá un recorrido emocional por algunas de las melodías más reconocidas del cine y la música popular, en un formato que ya ha conquistado a miles en toda España: 'A la luz de las velas'.

El espectáculo propone algo más que música: una experiencia sensorial y visual que invita a desconectar del ruido exterior y dejarse llevar por el poder de una interpretación en directo, cercana, sin artificios y profundamente emotiva.

Un artista que convierte cada nota en algo único

Al frente del piano estará Sigfrido Cecchini, un músico asturiano con una sólida trayectoria internacional. Comenzó a tocar con solo nueve años, se formó en el Conservatorio de Oviedo, estudió composición en la Berklee College of Music (Boston) y obtuvo un máster en Ingeniería de Sonido en Londres. Desde entonces, ha recorrido los principales escenarios del país con su estilo propio e inconfundible.

El pianista Sigfrido Cecchini interpretará grandes bandas sonoras y éxitos atemporales. / Cedida

Una de las claves de su interpretación es que no utiliza partitura. «Es algo que me viene de forma natural. De hecho, mis profesores de piano, cuando era pequeño, se enfadaban conmigo porque no quería leer las partituras. Cuando tocaban una canción, yo la sacaba sin leer, sólo de oído.»

Lo que quiere decir que cada concierto es distinto, guiado por la emoción del momento y la conexión con el público. A su lado, un violín aporta calidez, delicadeza y fuerza, creando una armonía perfecta entre ambos instrumentos.

Un repertorio que despierta emociones

Durante el concierto, los asistentes podrán disfrutar de una cuidada selección de piezas que van desde lo cinematográfico hasta lo sentimental. Escucharemos grandes bandas sonoras como 'Piratas del Caribe' de Hans Zimmer, 'La Misión' de Ennio Morricone, 'La Lista de Schindler' de John Williams o 'Interstellar', también de Zimmer. Pero también sonarán éxitos como 'Hallelujah' de Leonard Cohen, 'Perfect' de Ed Sheeran, 'Viva la Vida' de Coldplay o 'My Way' de Frank Sinatra.

Cada tema será interpretado con una sensibilidad especial, buscando no solo entretener, sino conmover. «Siempre buscamos canciones con las que la gente se pueda identificar, con las que puedan disfrutar, dejarse llevar de su día a día y con las que puedan relajarse a la luz de las velas.»

Una cita especial para todos los públicos

El concierto está recomendado para mayores de 8 años, y los menores de 16 deberán acudir acompañados por un adulto. Pensado como una experiencia para compartir en pareja, con amigos o en familia, 'A la luz de las velas' es una propuesta que une generaciones a través de la música.

Esta cita en Vigo se suma al recorrido de este formato por ciudades como Madrid, Zaragoza, San Sebastián, Santander, Bilbao o León.

Una noche diferente. Un escenario lleno de luz. Y una música que toca el corazón. Por primera vez en Vigo, vive el concierto que ya ha emocionado a miles de personas. ¡Déjate disfrutar de la música a la luz de las velas!