Estos son los diez contraargumentos que Altri esgrime para respaldar su planta en Palas de Rei

1.- Se construye en Galicia porque no la quieren en Portugal

Este proyecto nunca se ha presentado en Portugal. Fuimos invitados a presentar el proyecto en un concurso público internacional y la materia prima está aquí.

2.- Es una macrocelulosa de pasta de papel

La planta que ya existe en Galicia no es una macrocelulosa y Gama producirá un 40% menos que esta y 10 veces menos que otros proyectos de Brasil. Fabricará solo fibras solubles para la industria textil. El proceso y la tecnología para fabricar papel y textil son completamente distintos e incompatibles. En una 2ª fase, incluirá una planta de reciclaje textil.

3.- Incrementará las plantaciones de eucalipto

Sólo utilizará eucalipto ya existente en Galicia, sin necesidad de aumentar la superficie de las plantaciones actuales.

4.- Causará un prejuicio a explotaciones agroganaderas

Es compatible con los sellos de producción ecológica, denominación de origen e indicación geográfica protegida. Lo demuestra nuestra experiencia en Portugal

5.- Afectará al turismo y al Camino de Santiago

El camino de Santiago pasa por un polígono industrial de la zona. La planta de Greenfiber está situada a 3 km del Camino y su diseño sigue las pautas de la UNESCO

6.- Destruirá el entorno natural

El 70% de la superficie de la planta son zonas verdes rodeadas de un cinturón de especies autóctonas y de un área de compensación de especies protegidas que suman 99 hectáreas

7.- Consumirá 46.000 m3 de agua al día y contaminará el río Ulla y la Ría de Arousa

No consume agua. Usará una media de 15.000 m3 al día, que serán devueltos prácticamente en su totalidad al río una vez tratados. 46.000 m3 es un valor de diseño, como los 250 km/h a los que puede ir un coche. No alterará ni el estado actual del Ulla, luego no afectará a los bancos marisqueros de la ría de Arousa gracias al más avanzado sistema de depuración del mundo

8.- Contaminará la atmósfera y afectará a la salud pública

La legislación impide que un proyecto industrial europeo del siglo XXI dañe la salud pública. Las emisiones de partículas están muy por debajo de lo que exige la normativa

9.- Apenas creará empleo

Creará 500 puestos directos ya que estará en funcionamiento las 24 horas y 2.000 indirectos. Estas cifras nunca han variado

10.- Altri miente, el proyecto ha cambiado desde el inicio

El proyecto industrial es el mismo desde el origen, así se presentó a la sociedad y las modificaciones incluidas han sido para mejoras de proceso y ambientales