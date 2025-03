Manos a la obra

Una «ferretería con alegría» donde el espíritu familiar está más que presente; así es la Ferretería O Muelle, uno de esos establecimientos de «toda la vida» que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su esencia.

Desde su tienda de la calle Concepción Arenal 270, en Moaña, o a través de sus redes sociales, el equipo guarda los mejores consejos y herramientas para los ‘manitas’ de toda la comarca de O Morrazo. Sus más de 40 años de historia lo constatan.

Este Día del Padre, seguro que también encuentras aquí el mejor regalo. Cuentan con un amplio catálogo de herramientas («desde destornilladores hasta taladros de última generación»), artículos de ferretería general «para montar y desmontar lo que sea»; artículos de jardinería para que tu jardín «parezca sacado de Pinterest, pero sin filtros» y una variedad de pintura para salvar cualquier situación. Además, también disponen de una sección de menaje para equipar tu cocina al completo.

Pero si con tanta variedad no acabas de decirte, no te preocupes, porque en O Muelle lo tienen todo pensado. La ferretería ofrece tarjetas regalo con las que es imposible no acertar.