Los fallos en las furgonetas

Una de las obligaciones que tienes como conductor es pasar la ITV a tu vehículo, pero es un momento de tensión en el que puedes llegar a suspender. Es más, seis de cada diez furgonetas en España tienen más de 10 años, lo cual puede generar que haya más fallos por un peor estado del vehículo.

Por lo tanto, desde Euromaster y AECA-ITV destacan cuales son los fallos más comunes cuando presentas una furgoneta en la ITV, ya que los datos y las estadísticas muestran uno que es el que más se ha repetido.

Para empezar, los datos de Euromaster reflejan que durante el año 2023 se realizaron 2,7 millones de inspecciones a furgonetas en la ITV. De todas esas, más de 700.000 dieron como resultado rechazo en la primera visita, lo que supone el 25%. Además, AECA-ITV también refleja que es muy preocupante que el 43% de las furgonetas no se presentan a la inspección.

La edad de los vehículos comerciales también aumenta. / MONCHO FUENTES

Todo esto se debe a que, como muchos de estos vehículos tienen muchos años, sale más rentable económicamente no acudir y pagar la multa. De hecho, no es lo mismo que te multen con la inspección suspensa que sin acudir, ya que por la primera te multarán con 500 euros y por la segunda solo con 200. Por tanto, muchos conductores deciden no ir y abonar las multas antes que ir al taller.

También aparecen problemas en las emisiones contaminantes, porque aparecieron en el 24%. No obstante, esto es entendible, porque muchas furgonetas tienen más de 10 años. Por último, el fallo común que suelen sufrir en la ITV está en los frenos con un 21%. Sin embargo, ninguno de estos fallos fue el más habitual en estos vehículos.

El fallo más común está en la iluminación. / PEXELS

Los datos de AECA-ITV dejan claro en qué zona de las furgonetas se presentan los fallos más comunes en la inspección. Por ello, el alumbrado y señalización es el más habitual, con un 31% de todas las ITV suspensas. De hecho, es curioso que este tipo de elementos sean los que presentan más fallos, porque muchas furgonetas se usan a modo de reparto o de última milla, por lo que circulan en cualquier momento del día o de la noche.

Tener poca iluminación supone un verdadero riesgo para cualquier conductor, porque incluso el 20% de los accidentes se producen con malas condiciones de visibilidad. Así pues, Euromaster destaca que las luces deben arreglarse de forma correcta, ya que es igual de peligroso tener poca visibilidad.