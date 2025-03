¿Puedo circular sin ITV, pero con cita?

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un examen necesario para todos los coches, ya que esta misma es indispensable para corroborar que los vehículos que circulan por la carretera son seguros. Sin embargo, es cierto que en muchas ocasiones se te puede llegar a olvidar pedir la cita previa con el tiempo suficiente.

De esta forma, muchos pueden preguntarse hasta qué punto es legal conducir sin la ITV en regla, pero con la cita previa ya pedida. Por ello, desde varios estamentos como AECA-ITV o el RACE nos dan la respuesta ante esta duda más recurrente de lo que pueda parecer.

Entonces, ¿se puede conducir sin la ITV, pero con la cita previa?. Aunque pueda parecer algo lógico y entendible, ya que muchas estaciones de ITV pueden tardar bastantes meses en darte la cita, la normativa es clara. Desde AECA-ITV aseguran que no está permitido conducir sin la ITV en regla, da igual la situación y contexto.

Por lo tanto, aunque hayas pedido la cita previa, si tu ITV está caducada y vas a la estación a pasarla, te podrán multar. Dicha infracción son unos 200 euros, aunque se queda en 100 por el pronto pago. De hecho, la sanción puede ser mucho peor si, encima, circulas con una la ITV suspendida, porque asciende hasta los 500 euros.

Líneas de revisión de vehículos en una estación. / José Lores

Así pues, te estarás preguntando cuál es la solución para que esto no pase. La respuesta es sencilla, tener muy presente y controlado cuando caduca tu ITV para pedir la cita con tiempo suficiente. Es más, la DGT suele mandar cartas a los domicilios avisando de que se pida la cita previa con tiempo. Además, esta inspección se puede hacer hasta 30 días antes de que venza.

Pese a que hayamos repasado que aunque tengas la cita previa te pueden multar por no tener la ITV pasada, también te puede llegar una nada más salir de la estación, incluso si la has pasado. Es un error que le puede ocurrir a cualquiera, pero que no querrás que te pase, ya que la broma serían 200 euros.

Básicamente, cuando apruebas la ITV te dan el característico distintivo de diferentes colores, cada uno con un significado. Después, tendrás que pegarla en la parte superior derecha del parabrisas y en las motos donde sea visible.