Marín celebra un 8M con nome propio

O Día da Muller ten nome propio e apelido en Marín; non só dunha única muller, senón de varias. Concretamente, o de María Pilar Calviño Barreiro, María del Mar Santiago, María Luisa Calvar, Isaura González Dopazo, Consuelo Carnero Cerviño, María Isabel Martínez Epifanio, Enriqueta Otero Farto, María Isabel González Santiago, Margarita Fariña Pérez e Marta Salazar.

O Concello decidiu adicar este ano a efeméride ás concelleiras que formaron parte da Corporación municipal ao longo do desenvolvemento da democracia na vila, «unhas auténticas pioneiras no mundo do activismo social e político, que estaban en minoría e que foron abrindo camiño na igualdade real e efectiva nos postos de xestión entre homes e mulleres».

Deste xeito, todas elas serán as homenaxeadas no acto institucional polo 8 de Marzo, que terá lugar este sábado no Salón de Plenos do Concello ás 12.00 horas.

Referentes

As concelleiras pioneiras do período democrático en Marín. / Cedida

As concelleiras Marián Sanmartín e Mónica Viqueira xunto coa directora do CIM, Marián Sánchez, presentaron fai uns días a campaña do 8M deste 2025.

Tal e como explicou Sanmartín, o spot deste ano pretende «reforzar a idea» de que as concelleiras homenaxeadas « foron as primeiras en militar, con todo o que iso supoñía naquel momento, pero que non serán as últimas, posto que as mulleres debemos seguir reivindicando o noso espazo tamén na política e no activismo social». O vídeo, ademais de difundirse nas redes sociais do Concello, proxectarase no acto institucional deste sábado, onde tamén se repartirá material de concienciación en igualdade.

Como representación de todas estas referentes, a imaxe do Día da Muller deste ano non podía ser outra que unha muller madura, forte, sabia e independente. A autora do cartaz é a ilustradora Belén Diz.

Ademais, o Concello de Marín subirá ás súas canles de comunicación un vídeo con entrevistas ás concelleiras homenaxeadas, no que contan «as súas experiencias,que agora poden parecernos nalgúns casos tremendamente machistas pero que no momento, aínda que elas tiveron que sufrilas, a sociedade non as rexeitaba».

Para Sanmartín, «estas entrevistas teñen unha dobre función; facernos ver todo o que se avanzou nalgunhas cousas e como outras aínda non mudaron e seguimos enfrontando os mesmos problemas».

Máis actividades

Pero as iniciativas do Concello de Marín con motivo do 8M non se quedaron só aí. Ademais do acto institucional do sábado, o xoves día 6 celebrouse un pase de cine na Biblioteca Pública Vidal Pazos coa proxección da película Clara Campoamor. La mujer olvidada, que explora a vida doutra gran muller pioneira.

Por outra banda, durante estes días repartirase entre os centros educativos da vila material de sensibilización para achegar a mensaxe da campaña ás xeracións máis novas. E é que nas súas mans está a misión de continuar loitando pola igualdade, tal e como fixeron as súas predecesoras.