Cuntis exalta a súa tradición

Desde a súa primeira edición alá polo ano 1998, a Festa do Lacón con Grelos de Cuntis converteuse nun referente gastronómico e cultural en Galicia, atraendo cada ano a numerosos visitantes que buscan degustar o tradicional lacón con grelos e participar nas diversas actividades.

A programación arranca este mesmo venres coa Gala do Chapante, ás 21.00 horas.

Na xornada deste sábado, a música será a grande protagonista. A partir das 18.00 horas actuará a Agrupación Municipal de Música e Baile Tradicional e a súa Banda de Acordeóns de Cuntis. O Grupo Folclórico actuará ás 19.15, e as 20.45 horas abrirase a carpa para o concerto de OBK e IGLOO. Para rematar a xornada haberá a Gran Festa Guatequelacón anos 70/80, na carpa do Espadenal, a cago da Disco Móvil Karamelo.

O alcalde de Cuntis, Manuel Campos, na cita de 2024. / FdV

O día grande do Lacón con Grelos será o domingo, con pasarrúas a partir das 11.00 horas a cargo da Agrupación Municipal de Música e Baile Tradicional de Cuntis. O Entroido voltará á vila termal co desfile de Entroido Tradicional de Cobres, ás 11.45 horas. Tamén durante este día abrirase a Feira de Artesanía e produtos agroalimentarios, que compatirá protagonismo con outras mostras: a XVII edición «A Camelia no Lacón con Grelos»; Exposición «Un Baño de Mel», na praza de abastos; Exposición «Cerámica de Castrolandín»; «XV Mostra de Encaixe Palilleiras no Lacón con Grelos.

Cartel da XXVI Festa do Lacón con Grelos. / Concello de Cuntis

Ás 12.15 horas terá lugar o pregón, que desta volta correrá a cargo da cantante Fátima Pego. Los Támega farán o seu particular pasarrúas a partir das 13.00 horas, para de seguido dar paso á apertura da carpa do xantar.

Unha vez rematada a sobremesa, haberá unha actuación infantil para a cativada a cargo de Trío Detrés e o seu espectáculo «Máis Ritmo». Laura Añón e Ángel Sevilla continuarán poñendo a nota musical da xornada, xusto antes do velorio e posterior enterro do Chapante, que poñerá fin ao Entroido de Cuntis, e a case un mes de actividades para todos os públicos, que encheron de tradición, cultura, música e gastronomía o concello.

A edición deste ano do Lacón con Grelos de Cuntis promete ser unha experiencia inesquecible para todos os asistentes, combinando tradición, cultura e boa gastronomía nun ambiente festivo que reflicte a esencia de Galicia.