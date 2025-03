Vilanova de Arousa celebra a súa esencia

Xa está aquí por fin unha das celebracións máis esperadas do ano en Vilanova de Arousa e o peche por tódolo alto do Entroido: a Festa do Momo. «Non só é un evento de grande tradición, senón tamén unha oportunidade para a xente do noso municipio de reunirse e disfrutar», explican dende o Concello.

A importancia do Momo explícase tamén polo seu papel á hora de representar «a esencia e a identidade de Vilanova de Arousa».

A festa consiste nun gran desfile de disfraces pola vila no que se pasea ao Momo, unha figura xigante que representa cada ano a un personaxe famoso que estea de actualidade e que despois é queimada nun multitudinario acto. Puigdemont, Shakira ou Pedro Sánchez foron algúns dos protagonistas nas edicións pasadas.

Este 2025, o segredo da identidade cambiante do Momo desvelarase o domingo 9 de marzo, no gran desfile. O acto estará presentado polo actor e cómico Pepo Suevos e Xacobe, presidente da Asociación Pura Raza Cabalo Galego. A hora de inicio programada, se a meteoroloxía o permite, é ás 17:00 horas.

«As mellores comparsas de Galicia»

Puigdemont foi o Momo de 2024...Quen será este ano? / Cedida

Con todo, a Festa do Momo xa comezará o domingo pola mañá, a partir das 12:00 horas, co pasarrúas da Charanga Turtilla Du Ribés, que encherá de música e bo ambiente as rúas da vila.

O gran desfile do Momo é un éxito ano tras ano grazas á «implicación de toda a comunidade», pero tal e como explican dende o Concello, «é importante subliñar que este evento é posible grazas ao esforzo colectivo das asociacións, Anpas e grupos locais que participan activamente na súa organización».

Ademais de contar cos colectivos locais que crean as carrozas e os espectáculos que fan da festa un acontecemento único, Vilanova tamén recibirá participantes de toda a comunidade.

Algunhas das «mellores comparsas de Galicia», coma Comparsa Ciklón, Estrelas da Noite, Os Remolóns ou Luces de Tomiño non se perderán a cita co Momo, que espera reunir a milleiros de persoas.