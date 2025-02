«El dolor de la artrosis se reduce de forma significativa»

«Quantic Glove System», el revolucionario guante electrónico con sello español que está mejorando la calidad de vida de los pacientes con artrosis, acaba de recibir el prestigioso premio Global 100 a «Producto de Salud Digital Más Innovador en Reumatismo y Osteoartritis». Hablamos con José Luis de la Torre, su creador y actual Director General de Quantic Nanotech, sobre cómo pasó de paciente a inventor.

En primer lugar, me gustaría darle la enhorabuena por el premio. Es el último de una larga lista de reconocimientos que avalan la necesidad de una tecnología así, ¿cómo y por qué decide desarrollarla?

Yo tenía 40 años cuando me diagnosticaron artrosis y mi médico me recomendó baños de parafina, masajes y onda corta. Todo esto me obligaba a desplazarme y a perder mucho tiempo. Fue ahí cuando se me ocurrió aunar estos tratamientos a través de unos guantes.

La gran ventaja es que podemos usarlos en casa o en el trabajo, ahorrando tiempo y dinero, y, además, sin límite de tiempo. La calidad de vida mejora desde el primer día: reducen el dolor y permiten que las manos se vuelvan más ágiles, con mayor fuerza y destreza.

La primera persona en la que pensé cuando escuché hablar del Quantic Glove System fue en mi abuela. Ella es uno de los 7 millones de pacientes que padecen artrosis en España, ¿cómo le explicaría el funcionamiento de esta tecnología?

Es muy sencillo: estos guantes electrónicos aplican calor y micro pulsos para reducir la inflamación y el dolor. Además, cuentan en su interior con una crema cosmética elaborada a base de productos naturales antiinflamatorios. Se recomienda usarlos dos veces al día: 20 minutos al levantarse y 20 minutos al acostarse.

¿Y si presentase resistencias?, ¿cómo le convencería para probarlos?

Es un dispositivo muy cómodo, no presenta contraindicaciones de ningún tipo y los resultados están totalmente garantizados con ensayos clínicos probados. Le diría que no pierde nada por probarlos: ofrecemos un mes de prueba con devolución gratuita.

Hablamos de una enfermedad reumática ligada al envejecimiento, pero parece que afecta cada vez más a personas jóvenes, ¿por qué?

Mi opinión es que la generalización del uso de la tecnología, que implica escribir en el móvil y otros dispositivos durante horas, así como la práctica de algunos deportes de impacto, que ahora están muy de moda, pueden estar detrás de esta tendencia.

Mencionaba antes los ensayos clínicos¿cómo fue el proceso?

Los pacientes estuvieron muy satisfechos y desde el primer momento notaron una una reducción significativa del dolor. No me gustaría despedirme sin dejar claro que yo no soy médico, sino paciente; y que estos guantes son un dispositivo de bienestar, no un tratamiento médico. Nuestra satisfacción es poder ayudar a reducir el dolor, atenuar los síntomas; pero no curamos la enfermedad, que hasta la fecha es una enfermedad incurable.