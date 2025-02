Pontevedra vive un Entroido de Cine

É tempo de Entroido, unha das festas máis agardadas por milleiros de galegos e galegas. A cidade de Pontevedra concretamente, pode presumir de ofrecer a veciños, veciñas e visitantes, unha das programacións máis completas no marco desta celebración ancestral. Na Boa Vila todo comezará esta mesma noite, cos integrantes da comparsa Las Flores del Carnaval, de Monte Porreiro, que serán os encargados da lectura do Pregón que dé o pistoletazo de saída ao Entroido 2025.

Ao longo de toda a semana, Pontevedra ofrecerá ducias de actividades para homenaxear a Don Carnal, coas que veciños, veciñas e visitantes, poderán vivir unhas intensas xornadas de troula e diversión ata o vindeiro 8 de marzo, cando terá lugar o Enterro do Ravachol, símbolo do Entroido pontevedrés. Ese día, e tal como manda a tradición, o cortexo fúnebre sairá ás 21.00 horas desde a praza da Verdura acompañado do seu séquito e das comparsas Las Flores del Carnaval, Os 100Tolos, Os Paparrulos e Os Solfamidas, Vamos a Todo e Os Alegres, percorrendo as rúas de San Román, Ferraría, paseo de Antonio Odriozola, Soportais, Manuel Quiroga, Princesa, Sabela II, Rúa Real, Sarmiento, Pasantaría e praza da Ferraría, onde se levará a cabo o velorio infausto.

"os integrantes da comparsa las flores del carnaval, de monte porreiro serán os encargados de ler o pregón desta noite."

Un dos actos máis multitudinarios será novamente o Gran Desfile, que terá lugar na xornada do sábado 1 de marzo, partindo ás 17.00 horas desde a rúa José Malvar para percorrer Loureiro Crespo, Benito Corbal, Peregrina, Michelena, plaza de España e a rúa Alameda. De seguido, ás 20.00 horas, celebrarase na Ferrería a entrega de premios dos concursos de disfraces.

Gran Desfile de Entroido / Gustavo Santos

Pola súa banda, a noite do martes día 4, víspera de festivo, a cidade acollerá unha nova edición da súa Noite Pirata. A tripulación do Burla Negra desembarcará un ano máis no centro histórico para ofrecer un gran espectáculo de música e animación polas rúas do casco vello da cidade.

O cartel

A principal novidade na edición deste ano do Entroido da Boa Vila está no cartaz. Tanto é así, que non se trata dun único deseño, senón de dez carteis inspirados en películas históricas, creados polo alumnado de O Garaxe Hermético. Con esta iniciativa buscase dar un enfoque cinematográfico á festividade, destacando a creatividade e o talento local a través de diversas creacións. Todas estas creacións podense contemplar na exposición do primeiro andar do Mercado. Un total de 30 obras das que se escolleron 10 para promocionar o Entroido 2025.

Noite Pirata / Gustavo Santos

Ademáis, a edición deste ano será a máis numerosa en canto ao número de comparsas que participen no desfile. Así, un total de 11 agrupacións encherán de cor a música as rúas da cidade no que presume de ser o mellor Entroido Urbano de Galicia, en palabras do alcalde pontevedrés.

A Noite Pirata, a Mostra da Parodia ou o Concurso de Murgas, serán outras das tradicionais citas do entroido pontevedrés que atraerán á cidade a milleiros de visitantes.