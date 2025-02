Marín desfila polo Entroido enchendo de música as rúas e prazas da localidade

O Entroido de Marín arrancaba xa o pasado luns coa nauguración da Exposición Fotográfica do Entroido no Ateneo Santa Cecilia, que permanecerá aberta ata o 14 de marzo.

Para a xornada de hoxe está previsto o Entroido Solidario, que terá lugar no Multiusos, con motivo da celebración do Día Mundial das Enfermidades Raras.Esta iniciativa está organizada pola Asociación No Estamos Solos. Tamén para hoxe está programado os Cantos de Taberna, un certame no que os bares da cidade se encerán de música e retranca. Pola súa banda, o Ateneo acollerá unha conferencia de Manuel Dopazo sobre os Entroidos.

Para a xornada de mañá, 1 de marzo, está programado o Desfile Infantil polas principais rúas de Marín, partindo da Alameda e rematando no Parque Eguren, onde terá lugar a Gran Festa Infantil con música, animación, obradoiros e filloas de balde para os presentes.

Público infantil no Entroido do ano pasado. / Gustavo Santos

Na xornada dominical, será a quenda do Desfile de Adultos, no que tomarán parte as diferentes comparsas, disfraces e carrozas que percorrerán as rúas da vila ata o Parque Eguren, onde se entregarán os premios.

O luns 3 de marzo, o Velorio do Enterro da Sardiña terá lugar no Concello, mentres que a Lameiriña acollerá a Festa do Merengue e unha festa infantil animada por Dolcevita. Ademais, o Museo celebrará unha tarde de Ludoxornadas.

O martes 4 de marzo, terá lugar unha das principais novidades no Entroido deste ano en Marín, o I Torneo de Chave Enterro da Sardiña, nos Campos de Petanca Municipais, e o Ateneo acollerá a Entrega de Premios do Concurso de Orellas e Filloas.

O Mércores de Cinza, o Enterro da Sardiña será o acto central, co tradicional velorio no Palco da Música e a saída da comitiva polas rúas da vila ata a Praza do Reloxo. O 8 de marzo, a parroquia de Seixo celebrará o seu propio desfile de Entroido, cunha homenaxe á Burra Chirica e unha animada sesión de música e baile.

Finalmente, e como colofón ao Entroido de Marín, o vindeiro 23 de marzo terá lugar o Desfile de San Xulián, organizado pola Comparsa Os da Caña, pechará as festas.