Continúa a maratón festiva en Cuntis

O Concello de Cuntiscontinúa celebrando por todo o alto o tempo de Entroido. Aínda coa resaca do Tapalacón no corpo, a localidade ofrece esta fin de semana a súa particular proposta para o Entroido, no que o Desfile e Concurso de Disfraces cobrará especial protagonismo, enchendo de humor, cor, alegría e orixinalidade as rúas da localidade. Este evento central da programación terá lugar o domingo 2 de marzo, a partir das 11.00 horas. O Concello destinará un total de 3.000 euros en premios, que serán distribuidos en diferentes categorías: comparsas con un mínimo de 20 persoas, grupos, parellas e individuais.

As comparsas competirán por un total de 1.400 euros en premios -500 euros para o primeiro, 400 para o segundo, 300 para o terceiro e 200 euros para o cuarto clasificado-. Pola súa banda, as demáis categorías repartiranse os 1.600 euros restantes. Na categoría de grupos, destinaranse 250, 200, 150 e 100 euros entre os primeiros e os cuartos clasificados. 110, 85, 65 e 50 euros serán os premios aos que opten os que decidan acudir ao concurso en parella. Por último, quen finalmente aposte pola participación individual, optarán a 75, 60, 40 e 20 euros respectivamente.

Compre recordar que as inscripcións para participar e poder optar a estos premios en metálico pestarán abertas ata o día de hoxe, 28 de febrero, e poden levarse a cabo nas oficinas municipais. Para calquera dúbida ou máis información, pódese contacta coa Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX) no 986 533 600 ou a través do email️ omix@concellodecuntis.es.

Se por algo destaca o Entroido de Cuntis é pola activa participación de veciños e veciñas, así como a colaboración das diferentes asociacións locais. Esta implicación mantén vivas as tradicións e garante o éxito deste tipo de actividades ano tras ano.

O desfile e Concurso de Disfraces cobra especial protagonismo en Cuntis. / Cedidas

Lacón con Grelos

Coincidindo co tempo de Entroido, Cuntis prepárase para vivir unha das festas máis agardadas do ano, e unha das citas gastronómicas de maior sona da nosa comunidade, a XXVI Festa do Lacón con Grelos, que terá lugar na vila termal os días 8 e 9 de marzo.

Será entón cando se poña o broche final a tres semanas de intensa actividade na localidade pontevedresa, grazas ao triángulo gastronómico e de lecer conformado polo Tapalacón - Entroido - Lacón con Grelos. Trátase dunha tradición moi arraigada no concello que simbolizará o peche final deste tempo de Entroido. Non é so unha manifestación cultural de gran arraigo en Cuntis, senon tamén unha mostra máis do inxenio e a retranca galega, que a través desta celebración combina gastronomía, tradición e humor nunha experiencia única para veciños, veciñas e visitantes.