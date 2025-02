Cerdedo Cotobade pon a máscara

Co obxetivo de fomentar a participación da cidadanía e manter vivo o espíritu do Entroido, o Concello de Cerdedo-Cotobade convoca unha nova edición do seu tradicional concurso de disfraces, aberto a persoas de todas as idades e organízase en cinco categorías: individual infantil, individual adulto, parella infantil, parella adulto e grupos de polo menos dez integrantes. Os disfraces deberán ser de temática libre e serán avaliados por un xurado segundo criterios de deseño, confección, imaxinación e posta en escena.

Os eventos terán lugar no Pavillón de Deportes de Cerdedo o 2 de marzo e no de Carballedo o 8 de marzo, con inscrición previa obrigatoria para os grupos antes do 28 de febreiro e ata o 7 de marzo para quen só participen en Carballedo. Así mesmo, os premios en metálico varían entre 50 e 250 euros segundo a categoría e o número de participantes. Con esta iniciativa, Cerdedo-Cotobade aposta pola creatividade e a participación veciñal.

Asistentes á festa no pavillón de Carballedo en 2024. / FdV

Entroido de Aguasantas

A parroquia de Aguasantas recupera, despois de máis de médio século, o seu tradicional Entroido. Unha trintena de mozas, agrupados na Asociación Cultural Entroido de Aguasantas, realizaron durante o último ano un traballo de recuperación e recollida de testemuños das persoas maiores da parroquia para así coñecer de primeira man esta tradición e devolvela á vida.

Segundo explicou Manuel Suárez, presidente do colectivo, o proxecto baseouse en conversacións e nos relatos do escritor e historiador Antón Fraguas e desenvolveuse co traballo do antropólogo Rafael Quintiá.

Presentación do Entroido de Aguasantas, no Pazo Provincial. / Cedida

Os actos comezarán o sábado 1 de marzo a partir das 15:30 horas cun pasacalles con saída na Momada, desde a Carballeira de Famelga, que percorrerá os lugares da parroquia. O percorrido estará amenizado por Os Trazantes de Tenorio. A xornada terminará cun picoteo na Casa do Pobo co grupo Pandereiteiras de Trazantes.

O domingo tamén comezará cun pasacalles, que nesta ocasión percorrerá os camiños e as casa da aldea coas Pandereteiras de Trazantes. Continuará coa tradicional Corrida do galo, unha comida popular co petote como prato estrela e, para terminar, será o Sermón e o Enterro do Entroido.