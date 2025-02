A cativada, protagonista en Caldas

O Entroido de Caldas de Reis 2025 daba o pistoletazo de saída o pasado 21 de febreiro, cunha programación que se extenderá ata o vindeiro 7 de marzo.

Unha das principais novidades deste ano é un pasarrúas escolar, previsto para hoxe mesmo a partir das 11:00 horas. Neste peculiar desfile participarán arredor de 400 nenos e nenas dos centros educativos da localidade: CRA de Caldas, CPI Alfonso VIICEIP San ClementeCPR Encarnación e San Fermín. O percorrido comezará na Prazuela, pasando polas rúas Real, Fornos e Iglesia, retornando ao punto de inicio. Ao remate, haberá merenda para toda a cativada.

Pola súa banda, o Gran Desfile Central do Entroido terá lugar o domingo 2 de marzo ás 17:00 horas. Neste caso, sairá do Paseo Román e percorrerá as principais rúas da localidade.

Para a xornada do luns 3 de marzo, levarase a cabo a agardada Festa Infantil de Máscaras na Praza Sesto Casal a partir das 17:00 horas. Esta celebración contará coa animación de DJ con Alex Pita e un espectáculo musical a cargo de Pablo Díaz e a Banda Tic Tac Toc.

Ademáis, o Concello de Caldas de Reis a través da concellería de cultura, ten programada outras actividades para os máis pequenos na Biblioteca Municipal, como música e espectáculos de maxia. Hoxe mesmo, ás 18 horas realizarase un obradoiro de máscaras de Entroido para rapazada de máis de 4 anos.

Algunha das propostas de estas datas na Bibliotea Municipal. / Cedida

O broche final do Entroido en Caldas chegará o venres 7 de marzo co tradicional Enterro da Sardiña, que terá lugar na Praza Sesto Casal.

Deste xeito, Caldas de Reis postúlase como unha das principais opcións na comarca para difrutar dunha das festas con maior sona da nosa comunidade, e reafirma o seu compromiso coa cultura e as tradicións, adaptándose aos novos tempos e fomentando a participación cidadá, tanto de pequenos como de maiores.