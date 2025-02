Un colexio onde a ciencia é o motor da aprendizaxe

No Colexio Plurilingüe Eduardo Pondal a ciencia non é só unha materia máis, senón unha ferramenta para comprender e transformar o mundo. Desde o primeiro día, fomentan a curiosidade, o pensamento crítico e o desexo de explorar o descoñecido, convencidos de que os grandes avances da humanidade naceron dunha simple pregunta: «Por que?»

O centro cangués aposta por un modelo STEAM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría, Arte e Matemáticas) que potencia a creatividade, a análise e a resolución de problemas. O alumnado aprende explorando e experimentando, tanto na aula como nos obradoiros e Módulos de Enriquecemento, adaptados a cada etapa e interese, seguindo a metodoloxía SEM de Joseph Renzulli.

Programas específicos

Desde idades temperás, as crianzas descobren o mundo a través do xogo e os experimentos en Miniciencia e Pequenos Científicos. En PhotoSteam, combínanse arte e tecnoloxía para captar a beleza da natureza desde unha mirada innovadora. Na Horta, obsérvanse os factores que inflúen no crecemento das plantas. No Laboratorio de Científicos, o estudantado da ESO deseña e desenvolve as súas propias investigacións, que logo comparte co resto de compañeiras e compañeiros.

Alumnado do Colexio Eduardo Pondal participa na IV Liga Maker Dron. / Colexio Eduardo Pondal

Participación en feiras científicas

O compromiso do Colexio Plurilingüe Eduardo Pondal coa divulgación científica lévao a participar en feiras como Galiciencia, OpenScience Cambre, CinVigo, Maker Faire Galicia e Liga Maker Dron. Nelas, preséntanse proxectos e compártense experiencias en contornas de innovación que fortalecen as competencias persoais.

Para participar nestes eventos, é clave saber comunicar, expor ideas con claridade e defender conclusións con seguridade. O módulo de Oratoria contribúe a desenvolver habilidades expresivas e argumentativas, permitindo que cada estudante aprenda a transmitir os seus descubrimentos con rigor e entusiasmo.

Inspiración, exploración e futuro

No día a día, créanse espazos para pensar, cuestionar e analizar a realidade, promovendo unha actitude crítica e reflexiva. Máis que acumular coñecementos, o obxectivo é aprender a pensar: cuestionar, analizar e contribuír á mellora do mundo. A ciencia vai da man da creatividade, do traballo en equipo e da curiosidade en acción, converténdose en sinónimo de inspiración, exploración e futuro.

Deste xeito, no Colexio Eduardo Pondal, téñeno claro: «Sementar a curiosidade hoxe é abrir camiño ás mentes que transformarán o futuro. Anímaste a descubrir o mundo connosco?»

Aula STEAM, un dos espazos nos que o alumnado aprende experimentado. / Colexio Eduardo Pondal