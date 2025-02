Vigo acogerá en abril el mayor festival dance & remember de la historia de Galicia

La ciudad olívica se convertirá en el epicentro mundial de la música dance. El próximo sábado 19 de abril de 2025, Vigo acogerá el festival One Dance en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI). Este evento, que se desarrollará desde las 20:00 horas, promete reunir a más de 5.000 asistentes para revivir los grandes éxitos de las décadas de 1990, 2000 y 2020.

El evento ya se había llevado a cabo en otras tres ocasiones en la Sala Pelícano, siendo en este 2025 la primera ocasión en la que se apuesta por un formato «festival», y parece que la propuesta será todo un éxito de público, un público que abarrotará el recinto para rememorar las épocas más doradas de la música dance internacional.

El cartel del festival incluye a destacados artistas del género, como Basshunter, DJ Sash!, Floorfilla, Guru Josh Project, Kate Ryan, Marvin & Andrea Prezioso, Nathalie Aarts, Safri Duo, Soniko-DB, Rob & Mark Deluxe y Pablo Méndez Performances, entre otros.

Entradas a la venta

Cartel completo del festival One Dance 2025. / Cedida

Las entradas están disponibles en diferentes modalidades:

- Entrada General: Acceso a la zona general del evento.

- Entrada VIP: Incluye prioridad de acceso por una puerta exclusiva, acceso al Front Stage, barra y baños propios en la zona VIP.

- Mesas VIP: Ofrece una mesa privada en la zona VIP, con una botella de bebida estándar y refrescos (una botella para mesas de 4 personas y dos para mesas de 6), además de todos los beneficios de la entrada VIP.

Los precios de las entradas parten desde los 27 euros y pueden adquirirse a través de la página oficial: tickets.ondancegalicia.com.

El IFEVI es perfecto para este tipo de eventos ya que cuenta con amplio aparcamiento y buenas conexiones que facilitan la llegada de los asistentes al festival.

En cualquier caso, todo aquel que necesite más información acerca del evento, puede escribir a info@onedancegalicia.com

One Dance está apoyado por la Xunta de Galicia, Xacobeo y Concello de Vigo. «Desde la organización agradecemos este apoyo institucional ya que es muy importante que se apoye la música electrónica desde las instituciones», afirman los creadores de esta iniciativa.

Pioneros en la fusión de electrónica y percusión

Safri Duo actuarán en el festival One Dance. / Cedida

Safri Duo es un grupo danés conocido por su combinación de percusión clásica y música electrónica. Uffe Savery y Morten Friis han logrado captar la atención mundial gracias a su estilo único que fusiona ritmos tribales con sintetizadores modernos, y su legado continúa inspirando a nuevas generaciones de músicos en todo el mundo. ¿Sonará en el IFEVI su icónica «Played-A-Song»?

La compañía Pablo Méndez Performances ofrecerá su espectáculo

Espectáculo de la compañía Pablo Méndez Perfomance. / Cedida

Innovación constante y creación de experiencias inolvidables que conecten con las emociones de todo el público. Este es el objetivo de la compañía pontevedresa Pablo Méndez Performances desde sus orígenes, a finales de los años 90.

El compromiso con la calidad y la originalidad les ha permitido consolidarse como una de las compañías de performances más reconocidas a nivel nacional e internacional. En esta ocasión, se une al cartel del One Dance Festival como una guinda más del pastel que promete una jornada inolvidable, en la que no faltarán las Food Trucks para reponer energía para seguir bailando.

Lo mejor de los 90, 2000 y 2020

En la historia de la música dance, algunos nombres brillan con luz propia por su impacto en las pistas de baile y en las listas de éxitos. Entre ellos, Kate Ryan, DJ Sash!, Basshunter, Floorfilla, Ku Minerva, Marvin & Andrea Prezioso, Nathalie Aarts, Guru Josh Project, Soniko-DB y Viceversa destacan como algunos de los artistas más influyentes en la escena electrónica de los años 90 y 2000, marcando a toda una generación con sus ritmos y melodías inolvidables.

DJ Sash!: Pionero del Eurodance y el Trance

Sash! y sus éxitos, como 'Ecuador', también sonarán en el Ifevi. / Cedida

Sascha Lappessen, más conocido como DJ Sash!, irrumpió en la escena musical en la segunda mitad de los años 90 con un sonido innovador que fusionaba el eurodance con el trance progresivo. Su gran salto a la fama llegó en 1997 con el éxito Encore Une Fois, un tema que se convirtió en un himno de las discotecas europeas. A partir de ese momento, DJ Sash! encadenó una serie de éxitos como Ecuador, La Primavera y Mysterious Times, que lo consolidaron como uno de los DJs más influyentes de su tiempo.

Kate Ryan, la reina del Eurodance belga

Si bien DJ Sash! dominó la escena en los 90, Kate Ryan emergió en los 2000 como una de las voces más icónicas del dance europeo. Originaria de Bélgica, Kate Ryan irrumpió en la industria con su versión del clásico francés Désenchantée, en 2002, el cual se convirtió en un éxito rotundo en las pistas de baile y las radios. Su estilo, que combinaba el eurodance con el pop electrónico, la llevó a conquistar a una audiencia internacional.

A lo largo de su carrera, Kate Ryan lanzó otros temas memorables como Libertine, Only If I y Ella Elle L’a, con los que reafirmó su estatus como una de las principales exponentes del género.

Otros grandes del dance en los 90 y 2000

Basshunter, con éxitos como Boten Anna y Now You’re Gone, se convirtió en una figura clave del eurodance y el hard dance de los 2000. Floorfilla, con himnos como Anthem #2, puso a bailar a miles con su estilo frenético. Ku Minerva, conocida por Estoy Llorando por Ti, dejó una marca en el dance español. Marvin & Andrea Prezioso crearon hits inolvidables como Voglio Vederti Danzare y Let Me Stay. Nathalie Aarts destacó con Heartbeat y otros éxitos. Guru Josh Project popularizó el icónico Infinity 2008, un himno del house progresivo. Soniko-DB y Viceversa aportaron al eurodance español con temas inolvidables.

Legado e influencia

Todos estos artistas dejaron una huella imborrable en la música dance. DJ Sash! ayudó a definir el sonido del trance melódico y el eurodance de los 90, mientras que Kate Ryan revitalizó el género en la década siguiente con su fusión de dance pop y covers electrizantes. Basshunter, Floorfilla y Guru Josh Project llevaron el eurodance y house a nuevas alturas, mientras que artistas como Ku Minerva, Soniko-DB y Viceversa hicieron lo propio en la escena hispana.

Sus canciones continúan siendo recordadas en recopilatorios de música dance y siguen sonando en clubes y festivales nostálgicos alrededor del mundo, demostrando que el dance de los 90 y 2000 sigue teniendo un lugar especial en el corazón de los amantes del género.

El 19 de abril será una ocasión única para ver y disfrutar, en un mismo lugar, de todas estas leyendas. ¡One Dance Festival te espera!