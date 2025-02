Como diría Carneiro: «¡Vivan las JAI!»

Existe un cliché que dice que «los robots y las máquinas eliminan puestos de trabajo», pero la realidad es que, al menos a día de hoy, es más bien al contrario.

Llevamos 200 años de revolución industrial. En este tiempo, la tecnología ha desarrollado la máquina de vapor, el motor eléctrico, el computador o las redes de comunicaciones, entre muchas otras cosas, y ¿acaso no vivimos ahora mismo mejor que nunca? Si nos dicen que tenemos que prescindir de todo eso, seguro que a ninguno nos haría gracia alguna.

Pues bien: en la industria pasa lo mismo que en casa. Para mejorar los procesos, la calidad y la productividad, las fábricas se apoyan cada vez más en la tecnología. Lo que sí ocurre es que ésta, al igual que la energía, «transforma» los puestos de trabajo.

Estamos en la era del conocimiento y es preciso formarse para poder sacar partido de estas herramientas. Por eso, quienes sí lo tienen más crudo son las personas sin acceso a formación e información actualizada a lo largo de su ciclo de vida profesional.Desde los ámbitos educativo y universitario, debemos hacer todo lo posible por formar a las nuevas generaciones en los conceptos básicos de su área de conocimiento, pero también en las tecnologías aplicadas que existen en la actualidad. Y de esta convicción surgen las JAI como instrumento de acercamiento educación-empresa para que, al menos una vez cada dos años, alumnado, profesorado y profesionales interesados en actualizarse podamos pulsar la realidad de lo que se cuece fuera de nuestros muros.

Tras 20 años de recorrido, la escuela y todos los que formamos o hemos formado parte de las JAI podemos sentirnos orgullosos del enorme reconocimiento que tienen en la sociedad y del sentimiento de comunidad y pertenencia creado.

Hace unos días, me llegó un WhatsApp de mi amiga Bibiana Villaverde con un enlace a un artículo de opinión del subdirector de FARO, José Carneiro, con el titular «¡Vivan las JAI!». Como os podéis imaginar, su lectura me emocionó y no he querido dejar pasar la oportunidad de «robarle» el titular para agradecer la implicación del periódico en la trayectoria del evento, y por supuesto, invitaros a todos, desde estas mismas páginas, a disfrutar de su edición más completa y multitudinaria. Así que sí, con su permiso: como diría Carneiro: «¡Vivan las JAI!»

*Firma Nacho Armesto, Presidente del comité organizador