«Stock Marín»  volve esta finde con grandes «oportunidades»

A VII Edición da feira de oportunidades «Stock Marín» chega esta fin de semana, os días 7,8 e 9 de febreiro, a alameda Rosalía de Castro do concello para permitirnos aproveitar ao máximo a tempada de rebaixas tradicionais de inverno.

Volve converterse deste xeito nunha ocasión única para desfrutar de descontos e promocións a partir do 50% nos produtos de gran calidade que caracterizan ao comercio local e de proximidade, e que estes días poderemos adquirir á metade de prezo ou mesmo menos.

Este ano, o horario de apertura será de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 21.00. / R. Vázquez

13 establecementos e entrada de balde

Son 13 os establecementos da asociación do Centro Comercial Aberto Estrela de Marín que participan nesta edición de inverno, para a que xa se está a preparar a carpa climatizada de 35*10 metros da alameda. O horario de apertura será de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 21.00 e, a entrada, de balde.

Veciñanza e máis visitantes do concello poderemos encontrar unha gran diversidade de produtos, con moda home – muller, moda infantil, lencería, complementos, calzado, calzado infantil, deportes, bisutería, papelería, material escolar e mesmo xoguetería ou mercería como algúns dos sectores que se darán cita.

En concreto, estas serán as tendas participantes: A mi Love, Acolá Trend, Bolboreta, CCA Estrela de Marín, Delirious, El Armario de Alia, El Rincón de Niky, Five Sport, Inés Marcos, Librería Espacio Lector Nobel, Orballo da Ponte, Paíno & Maína, Tamara Onlinee e Tamara Piel.

Sorteo presencial de 1000€

Ademais, convencidos da importancia da fidelidade ao comercio de proximidade e co obxectivo de agradecer a confianza depositada polos seus clientes, a asociación do Centro Comercial Aberto Estrela de Marín celebrará un sorteo presencial de ata 1000€ entre todas as persoas que efectúen algunha compra nos establecementos participantes na acción.

Desde xeito, a persoa gañadora disporá de 9 vales de 100€ para canxear nos stands participantes nesta promoción, e dun vale de 100€ a maiores que se consumirá no stand que sele a papeleta premiada.

Polas compras efectuadas, os clientes recibirán un flyer A5, que deberán recurtar, cumprimentar cos seus datos e depositar na urna habilitada para tal fin no stand do Centro Comercial Aberto Estrela de Marín.

Ademais, para ser o gañador será obrigatorio estar presente na carpa o domingo ás 17.30, cando se iran extraendo papeletas ata que saia o nome dun dos veciños presentes, que deberá acreditarse co seu DNI para (ou documento análogo) para recibir o agardado premio.

A VII Edición da feira de oportunidades «Stock Marín» está organizada polo Centro Comercial Aberto Estrela de Marín e conta coa colaboración do Concello de Marín e a cofinanciación da Xunta de Galicia. Abrirá as súas portas este venres.