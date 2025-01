Vigo, «ciudad única en el mundo»  en la gran cita con Fitur 2025

El nombre de Vigo es ya sinónimo de destino amable, integral y desestacionalizado, con una oferta que enamora durante todo el año. Así volvió a quedar claro este jueves en la 45 Edición de la Feria Internacional de Turismo Fitur, la gran cita con el sector en España y una de las más importantes del mundo, en la que la ciudad olívica reivindicó sin complejos los múltiples atractivos que ofrece al viajero los 365 días del año.

«¿Qué tiene Vigo? Vigo tiene una cultura de la tranquilidad, del sosiego y de la felicidad únicos» introdujo el alcalde Abel Caballero durante la inauguración del stand del concello en Turespaña, celebrada el jueves a las 12.30 horas. Una cita en la que el regidor no dudó en poner en valor la aportación clave del turismo a la economía de la ciudad, pero en la que quiso subrayar sobre todo la importancia de las personas y el afecto.

El milagro de la Navidad

«Lo que más aprecio es ver a la gente que viene a Vigo siendo tan feliz como lo es la gente que vive aquí. Lo que tenemos en Vigo es único en el mundo y queremos compartirlo», añadió.

Buena muestra de ello da el milagro de la Navidad. Un fenómeno gracias al que cada año, Vigo se convierte en escenario de un auténtico cuento con más de 420 calles engalanadas con 11’5 millones de luces led y visitantes llegados de todos los rincones del mundo y es que, no en vano, relató el regidor, se conoce ya hasta en «China».«El año que viene va a ser lo nunca visto, pero no voy a decir más para que no nos copie el alcalde de Nueva York», expresó sobre un fenómeno que este año ha sido elegido, de hecho, escenario para el anuncio de la Lotería.

El alcalde Abel Caballero durante el acto celebrado el jueves en el stand de TurEspaña. / Concello de Vigo

La Navidad volvió a reivindicarse así como uno de los principales aliados de la ciudad a la hora de colocarse en el mapa y lo hizo durante un evento conducido por la periodista Paula Montes, que contó con el también periodista y escritor Luis García Rey como invitado, quien entre muchas otras cosas dejó claro que «Nueva York era el pasado». «Tú vas por la Quinta Avenida, y lo que ves es un: Christmas Vigo», añadió en un guiño a la campaña gratuita de Mupies, que estas fiestas pudieron verse en las principales localizaciones de las ciudades más importantes del mundo.

Foto de familia del evento en el stand de TurEspaña. / Concello de Vigo

Una ciudad para todos

Otro de los grandes momentos de la cita, qué contó asimismo con la presencia del también periodista Rodolfo Irago y de la presentadora Carlota Corredera como embajadores de la ciudad, llegó con la proyección del vídeo «Vigo, ciudad única en el mundo», un auténtico viaje audiovisual en el que a través de personas relevantes en diversos sectores como los propios Irago o Corredera, pero también el chef Pepe Solla, el productor audiovisual Santiago Romero, el jugador del Celta Sergio Carreira o la periodista Sara García; así como la directora del Proyecto de Candidatura de las Islas Cíes Patrimonio Mundial, Carlota Barañano; o el presidente de la Asociación de Hoteles de Vigo, Iván Sánchez; conocimos todo aquello que hace que «la ciudad con mejor calidad de vida de España» sea «única» y los motivos por los que destacar con peso propio en la agenda estival del viajero no le impide ser un lugar cada vez más elegido por los viajeros para disfrutar de una escapada en cualquier otro momento del año.

Empezando por el proyecto Vigo Vertical, que ha revolucionado la humanización y las conexiones de la ciudad con hitos como la inauguración del ascensor Halo, y siguiendo por su oferta paisajística, gastronómica y cultural, con auténticas joyas como la Ría de Vigo y las Islas Cíes; festivales como o Marisquiño, entre los más destacados de Europa; y fiestas populares como A Reconquista, sin olvidar, por supuesto, el Monte de O Castro, los conciertos gratuitos de Castrelos, o el Celta y Balaídos, del que al alcalde de la ciudad no le queda duda que compite «arquitectónicamente como el Guggenheim del fútbol».

Vigo, el plató de las mil historias

Además de la presentación en el stand de TurEspaña, el destino olívico fue también protagonista estos días en el auditorio de Fitur Screen, donde presentó «Vigo, el plató de las mil historias», con el conocido actor Antonio Durán Morris.

Una cita que puso en valor la fértil industria de los rodajes en Vigo, con medio centenar de grabaciones solo en 2024, entre series y películas, y en las que trabajaron 3.000 personas.