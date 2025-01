El restaurante de Burritos & Cookies llega a Vigo tras conquistar A Coruña y Santiago de Compostela

Los inicios

Gazteka comenzó su trayectoria en el verano de 2021, cuando abrió en A Coruña (C/ Huertas, 1) un restaurante que revolucionó la idea de comida rápida con su innovador concepto Fast&Good. Comida servida en menos de 3 minutos pero cocinada durante horas a fuego lento, y de forma artesanal, con ingredientes frescos y de primera calidad.

Entre sus propuestas estrella están los personalizables burritos y las ya icónicas cookies rellenas.

Gazteka ofrece una alternativa rápida, saludable y accesible para todos los gustos y momentos. / Gazteka

Burritos, cookies y mucho más

Los burritos de Gazteka permiten una personalización total. Se puede elegir desde la base (tortilla de trigo, tomate, espinacas, sin gluten o integral) hasta una gran cantidad de toppings (fríos y calientes) y salsas caseras que hacen de cada burrito una experiencia única. Entre sus proteínas principales destacan la ternera y la cochinita pibil, ambas cocinadas durante 12 horas a baja temperatura; la soja texturizada o el guacamole casero.

Las cookies rellenas son otro de los grandes atractivos de Gazteka. / Gazteka

Las cookies rellenas son otro de los grandes atractivos de Gazteka. Según la cofundadora de la marca, son una versión de las "crumble cookies" americanas que tanto se han popularizado en los últimos años pero con un toque propio. Crujientes por fuera, cremosas por dentro y con los sabores más irresistibles: Nutella, Kinder, Pistacho, Red Velvet, Filipinos, Brownie, Oreo… El equipo renueva el catálogo de las mismas constantemente con la intención de seguir sorprendiendo a sus clientes.

Aunque los burritos y las cookies son los emblemas de la marca, la carta va mucho más allá. Siguiendo uno de sus mensajes fuerza GREAT FOOD FOR GREAT PLANS, Gazteka ofrece una alternativa rápida, saludable y accesible para todos los gustos y momentos. Entre sus opciones destacan bowls, nachos, crujientes de pollo, taco hack y una irresistible selección de postres que incluye cheesecakes, brownies, milkshakes, smoothies, pancakes…

Gazteka continúa expandiéndose gracias a una estrategia clara y valores firmes como la calidad, la innovación, la sostenibilidad y la inclusión. / Gazteka

Un crecimiento imparable

Después del éxito inicial en A Coruña, Gazteka abrió su segundo local en 2022 en Santiago de Compostela (C/ Rúa Nova de Abaixo, 26). Más tarde, en agosto de 2023, inauguró su tercer restaurante en el barrio de Matogrande, en A Coruña (C/ Juan Díaz Porlier, 23).

Gracias a una estrategia clara y valores firmes como la calidad, la innovación, la sostenibilidad y la inclusión, la marca continúa expandiéndose. Gazteka se esfuerza por ofrecer un servicio rápido, accesible y adaptado a todo tipo de públicos, con opciones veganas, vegetarianas y sin gluten, demostrando que la comida rápida puede ser buena para todos. Como afirman David y Rebeca, fundadores de Gazteka: “Todo el mundo puede disfrutar siendo Gazteker”.

El nuevo local de Gazteka en Vigo, situado en la Calle Alfonso XIII, 10, se presentó el 19 de diciembre. / Gazteka

El último éxito: la llegada a Vigo

El nuevo local de Gazteka en Vigo, situado en la Calle Alfonso XIII, 10, se presentó el 19 de diciembre con un evento exclusivo en donde familiares, amigos, influencers locales y medios se reunieron para celebrar la llegada de los mejores Burritos & Cookies a la ciudad.

El momento no podía ser mejor: en plena Navidad viguesa, en la que el ambiente acogedor y buenrollero del restaurante se integra a la perfección. Como indican desde su cuenta oficial de Instagram (@gazteka_), Vigo es el escenario ideal para su última apertura.

Si todavía no lo has probado, es hora de que lo hagas. Gazteka y su equipo, conocidos como los Buen Rollo Makers, te esperan en A Coruña (C/ Rúa Huertas, 1 y C/ Juan Díaz Porlier, 23), Santiago de Compostela (C/ Rúa Nova de Abaixo, 26) y Vigo (C/ Alfonso XIII, 10).

www.gazteka.com