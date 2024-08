Ponte Caldelas vístese de festa

O Concello de Ponte Caldelas continúa coa súa maratón festiva de verán. Como cada ano por estas datas, é a quenda das súas festas patronais, unhas Dores nas que o Concello aposta por encher a localidade de música e actividades para todos os públicos durante cinco días, ata o vindeiro martes 27. Así, e despois das sesións dj´s de onte no Caldelas Xoven, a vila do Verdugo prepárase para unha fin de semana no que a música tradicional será a grande protagonista.

Para hoxe, sábado 24, está programado o concerto da Banda de Música de Mondariz ás 13.30 horas. Xa pola tarde, a partir das 20.00 horas, comezará a procesión das Dores e media hora máis tarde terá lugar o Festival Folclórico Internacional coas actuacións de La Folixa (Asturias), La Purísima (Murcia) e Os Coribantes. Para finalizar a xornada, ás 23.00 horas haberá verbena a cargo do grupo Assia e a orquestra Furia Joven.

O domingo actuará a Banda de Música de Tenorio, ás 13.30 horas, e ás 21.00 horas a orquestra folk de Galicia SonDeSeu ofrecerá un concerto, dentro do programa +Música da Deputación de Pontevedra. Pola noite, a verbena estará amenizada pola orquestra Marbella.

Na xornada do luns, os actos comezarán coa actuación da Banda de Música de Música Cultural de Arcade. O Festival Son de Ponte Caldelas e as actuacións do grupo Claxxon e Dj Manu Di Notto pecharán a xornada.

Xa para rematar, o martes 27, no apartado de bandas de música será a de Redondela a que tome o protagonismo. A procesión de San Roque será ás 20.00 horas, acompañada pola Banda de Guerra da Brilat, a Escuadra de Gastadores da Brillat e a Banda de Gaitas Coribantes de Ponte Caldelas. Como broche final a estas Dores 2024, París de Noia, Miramar e Magos serán os encargados de amenizar unha verbena que comezará ás 23.00 horas, e prolongarase ata as 8.00 horas, na noite de festa máis longa do verán en Ponte Caldelas.

Actuación de Coribantes en terras murcianas, a pasada semana. / // M.G

Protagonismo da música tradicional

Como ven sendo habitual, o Concello de Ponte Caldelas aposta pola música tradicional dentro da programación festiva. Clara mostra delo é o Festival Folclórico Internacional, no que o grupo anfitrión, Os Coribantes, compartirán escenario con outras agrupacións chegadas, desta volta, de Asturias e Murcia. Precisamente en terras murcianas estiveron a pasada semana Os Coribantes, despois de actuar nos concellos de Fortuna (coa sua sección de baile tradicional) e Librilla (neste caso cun concerto da banda folk ao completo). A agrupación presidida por Angel Rodríguez e dirixida por Andrés Lorenzo, tamén será protagonista a vindeira semana, concretamente o día 30, cun concerto na Praza Frei Antonio Orge, recentemente reformada.