A Bandeira arrecende a Empanada

Desde o pasado mércores e ata este domingo 25, A Bandeira vive un dos eventos máis agardados do ano, a Festa da Empanada, que desta volta acada a súa 48 edición -vense celebrando desde 1974, so interrumpida por mor da Covid-19-, achegándose con paso firme cara o medio século de vida. Despois dun verán cheo de festas e romarías, é a quenda dunha das citas gastronómicas con máis sona da comarca, e que cada ano reúne a milleiros de persoas para disfrutar da súa completa programación, con especial protagonismo para a música e a gastronomía.

Será o sábado o día grande dos festexos, cando se celebre o acto central da XLVIII Festa da Empanada, unha xornada que comezará ás 11.00 horas coa entrega das empanadas para o concurso. De seguido, ás 12.30 terá lugar o concurso e subasta de empanadas, con premios para as máis saborosas. O pregón deste ano correrá a cargo do ex xogador de baloncesto Fernando Romay, que dará paso ao tradicional xantar das peñas, amenizado por Fanfarria Furrixa e Feixoada, quen tamén animarán a cea das peñas pola noite. Para rematar a xornada, tamén haberá sitio para a verbena amenizada por La Ola ADN, Groove Amigos, Dj David Expósito e DJ Carlos López. Como peche á programación, na xornada dominical actuarán as Bandas de Música Municipal de Silleda e R.C. da Bandeira. Tamén haberá misa cantada polo Coro Vales Mahía, e actividades infantís e teatro pola tarde para os máis cativos.

Se onte foi a quenda do rock, no marco do Bandeirock, para hoxe agárdase a actuación de grupos tradicionais no Esmorgafolk, no que actuarán Ailá, Banda de Bandeira, Leirabuxo, Xirandola, Os Carunchos, O Rabelo e Argalleiros. Tamén hoxe haberá tempo para as actividades deportivas e de lecer, como os xogos tradicionais a partir das 17.00 horas, a disco mobil infantil, ou o XII Campionato de Tiro á Corda.

Valedor da Empanada

A Asociación Amigos da Empanada da Bandeira decidiu que o actor e humorista galego Xosé Luis Bernal, máis coñecido como Farruco, fose o galardoado na edición deste ano co título de Valedor da Empanada da Bandeira. Esta distinción honorífica é o maior recoñecemento que concede a entidad sen ánimo de lucro a referentes do mundo da comunicación, gastronomía, ciencias, cultura, deporte, entre outros. Os Valedores e Valedoras da Empanada, pola súa banda, adquiren o compromiso de defender este emblema da gastronomía galega en xeral e l Festa da Empanada de A Bandeira en particular, alá onde vaian. A artesá Elena Ferro, tamén será recoñecida nesta XLVIII Festa da Empanada. Pola súa banda, Xosé Casal e Xirandola serán nomeados socios de honra.