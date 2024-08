Soutomaior celebra a segunda edición do seu festival para xente miúda, O Punkativada

O Punkativada xa quenta motores para a súa nova gran cita coa xente miúda. O festival celebrará a súa segunda edición esta fin de semana, os días 24 e 25 de agosto, na Carballeira do Peirao de Soutomaior, onde volverá converterse nun punto de encontro para toda a rapazada do concello e do conxunto da comarca tras os bos resultados obtidos o ano pasado.

Unha programación deseñada para o desfrute dos máis pequenos e pequenas da casa e tamén para as súas familias na que non faltarán concertos infantís, espectáculos, contacontos, obradoiros e moito máis.

“Queremos que todos os nenos e nenas de Soutomaior e da comarca, e en xeral toda a veciñanza, saquen ese espírito punki que todos levamos dentro e poidan demostrar que para pasalo ben no verán non hai sitio mellor que Soutomaior, con algúns dos mellores espectáculos infantís que poden verse hoxe en día en Galicia”, convidou Manu Lourenzo, alcalde de Soutomaior, a gozar xuntos e en familia desde nova edición do Punkativada.

Un festival para xente miúda nunha nunha das contornas naturais máis fermosas do fondo da ría de Vigo, nun concello con tanto potencial natural e cultural como Soutomaior.

Cartaz Punkativada 2024. / Concello de Soutomaior

Programación completa do festival Punkativada 2024. / Concello de Soutomaior

Máis información en: www.soutourmaior.gal

Sábado 24

Nesta segunda edición, o evento comezará o sábado 24 de agosto ás 11:00h co obradoiro creativo “Punki” onde as e os peques poderán deseñar looks punkis combinando materiais con imperdibles que servirán para unir, completar e suxeitar prendas co fin elaborar unha indumentaria efémera (vestidos, camisas, saias...) para o festival. A continuación, ás 12:00 h, terá lugar o concerto de ‘As Tareixas’ de Redondela; e ás 13:00 h. chegará a quenda do directo de ‘Silforiña’ de Golfiños, unha viaxe en barco onde poderán mergullarse na bágoa dun poema, asustarse co ouveo dun lobo ou mexerse no luar dunha noite máxica.

Xa pola tarde, a actividade comezarán ás 17:00h co espectáculo Cirkompacto de Hellbrother. De 18:15 h a 20:45h, os xogos de Paporrubio chegarán á Carballeira do Peirao de Arcade, xogos e pequenas historias contadas e cantadas polos animais e habitantes da granxa, elaborados con xoguetes, marionetas e xigantes. A xornada do sábado despediráse co concerto Singular de Píscore ás 21:00 h, un orixinal espectáculo que mestura virtuosismo e ritmos musicais coa comedia xestual e o clown. O resultado? Diversión garantida para toda a familia.

Domingo 25

O domingo chegará un dos platos fortes desta edición co concerto da Gramola Gominola ás 13:00h e, xa pola tarde, haberá un fin de festa por todo o alto coa actuación de Peter Punk e Brais das Hortas.

O domingo Punkativada retomará a súa programación ás 11:00 h co obradoiro creativo de `Palabras encadenadas’ unha cita onde se van a encadear palabras para que non se perdan creando unha peza artística con elas e así de xeito lúdico non perder o vocabulario que non usemos. A continuación chegará un dos platos fortes desta edición co concerto da Gramola Gominola ás 13:00h, unha banda de auténtico Rock&Roll en galego con Paco Cerdeira (Pakolas, Zenzar), Paula Romero (De Vacas, Coro Encaixe), Anxelo de Xermar (Festicultores Troupe) e Rodrigo Muñoz (Di elas, Lacón con Grelos). Xa pola tarde, terá lugar un fin de festa por todo o alto co espectáculo ás 17:00 h. de Peterpunk e o neno imperdible protagonizado por Peter Punk e Brais das Hortas.

O grupo ‘As Tareixas’, que formou parte da presentación, será o encargado de inaugurar esta segunda edición do festival Punkativada. / Concello de Soutomaior

A segunda edición do festival para xente miúda Punkativada foi presentada por Manu Lourenzo, alcalde de Soutomaior, e Rosana Martínez Boullosa, concelleira de Mocidade, o pasado mércores na Carballeira do Peirao coa compaña de ‘As Tareixas’ e das pequenas e pequenos do campamento Concilia do concello, que puideron desfrutar en exclusiva dunha actuación deste grupo, que tamén será o encargado de inaugurar a segunda edición da cita este sábado.

Un festival único nunha das contornas máis fermosas da ría de Vigo que non vas a querer perder.

