Campo Lameiro regresa á prehistoria

Campo Lameiro viaxa de novo ao pasado. Este vindeiro domingo, 18 de agosto, terá lugar unha nova edición do Festival da Arte Rupestre LAEROS. O evento, organizado polo Concello de Campo Lameiro. O prazo de reserva para o Xantar Rupestre remata mañá, 14 de agosto -reserva de lotes nos teléfonos 886151195 ou a Concellería de Turismo de Campo Lameiro (625 4673 83), aínda que tamén o público pode comer nun dos postos de comida. Esta zona gastro contará con cortador de xamón, panadería e repostería, coctelería, hidromel (bebida oficial Laeros) etapa Laeros (mazorca de millo, pinchos morunos e papas arrugás).

A partir das 11.00 horas dará comezo o certame, cun “Showcooking Prehistórico” dirixido pola empresa portuguesa Prehistoric Skills coas seguintes actividades: carne en lume directo, recursos mariños en estrutura de cubete, peixe en arxila, alimentos en cerámicas neolíticas, queixo a partir de leite de cabra, pan con fariña de landra.

Tamén haberá unha recreación da vida cotiá na Idade de Bronce baixo o nome de “Artes da Idade do Bronce”, a cargo dos colectivos Tir Na N’Og, Mulleres Rurais de Campo Lameiro e Boquique.

Non faltarán os “Xogos rupestres”, un espazo de xogos inspirados na arte rupestre de Campo Lameiro deseñados polo alumnado do CEIP Pedro Antonio Cerviño.

Entre as 12.00 e as 13.00 horas, haberá unha visita guiada especial pola arqueóloga e guía Patricia Novas pola área arqueolóxica do PAAR - reserva previa na páxina web: www.paar.es-

O asado costelar de vacún, protagonista do certame. / Cedida

Ás 13.30 horas, “Depósito ritual do Bronce”: unha recreación do depósito ritual de machados e cerámicas no contexto de encontro entre dúas tribus da Idade do Bronce Atlántica. Esta actividade estrará acompañada de explicacións e que comeza no poboado baixo a coordinación de Boquique e Tir Na N’Og.

O “Xantar rupestre” será a partir das 14.00 horas, e estará amenizado polo grupo Cantos da Terra.

Pola tarde, entre as 17.00 e as 19.00, retomaranse as actividades de “Artes na Idade de Bronce” e os “Xogos rupestres”. Tamén ás 17.00 horas haberá unha recreación do ritual de enterramento asociado á Idade do Bronce Atlántica baixo a coordinación de Boquique e Tir Na N’Og.

A nota musical virá da man da charanga Os Encerellados, que amenizarán a tarde no espazo donde se levará a cabo o xantar. Para rematar a xornada, levarase acabo unha visita guiada especial de Suso Martínez caracterizado de Sobrino Buhigas. A saída será dende o Centro de Interpretación e é preciso reservar na páxina web: www.paar.es

Concurso

Na edición deste ano, todos e tdas as que se acheguen a LAEROS vestidos da época dos petróglifos, optarán a dous premios: un, consistente no agasallo dun lote de comida, e outro, por medio lote.