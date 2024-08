Invasión inglesa nas Rías Baixas: unha nova edición da Festa Corsaria de Marín

Marín prepárase para o gran desembarco da Festa Corsaria 2024, unha cita ineludible no calendario de verán de todas as Rías Baixas, cunha programación que se estende durante todo o sábado 17 de agosto.

A vila mariñeira engalánase e convértese no antigo municipio corsario que foi, lembrando a famosa batalla de Aguete na que o corsario marinense Don Juan Gago de Mendoza liberou ao pobo de Marín da invasión inglesa.

Se queres participar do maior desembarco corsario de todas as Rías Baixas, a Festa Corsaria de Marín é o teu plan para esta fin de semana!

Unha verdadeira viaxe ao pasado. / Cedida

Que é a Festa Corsaria e cal é a súa historia?

A Festa Cosaria de Marín rememora a batalla que se deu nas costas de Aguete no século X, cando os navíos inglesis trataron de invadir Marín. Juan Gago de Mendoza, un dos máis afamados capitáns galegos, loitou contra eles e impediu que conquistasen as terras marinenses.

A figura de Juan Gago de Mendoza, ademais, tamén foi clave na Guerra da Independencia Española, configurando as coñecidas como Alarmas do Morrazo contra as tropas francesas, liberando Maríon en abril de 1809.

Dende 2012, a vila de Marín rememora esta batalla da man dunha festa multitudinaria que fai viaxar no tempo a locais e visitantes.

Marín prepárase para o gran desembarco da Festa Corsaria 2024. / Cedida

Programa e actividades

O venres 16 ás 19 horas comenzan os actos coa apertura do Mercado Corsario na Alameda e o inicio das atraccións infantís e dos obradoiros corsarios para os pequenos. Ás 20:00 horas sairá o pasarrúas con Zancudos Humáns e Turdión e Skaldir. Ás 21.00 horas se levará a cabo a recreación histórica "Chegada dos Ingleses" e a las 23:00 horas terá lugar o concerto da formación Comando Curuxás.

O sábado 17, o mercado corsario abrirá dende as 11:30h e ata as 00h. Tamén a mesma hora terá lugar a apertura das Bases Mariñas, a Vila Mariñeira de Oficios no Parque Eguren e a Granxa Escola en Méndez Núñez, con pregoeiros e fanfarrias del S. XVIII.

A partir das 12.00 horas haberá animación y pasarrúas a cargo de las Batucadas Axé Bahía, Maracumbé y Rebumbio, as Charangas Noroeste eJalácticos, Turdión e Skaldir, Bufones de la corte, Comerciantes, Fauno y Dioses e Compañía Niño Lápiz.

Mercadiño, representacións, obradoiros e moitas cousas máis. / Cedida

También ás 12:00 horas se poderá disfrutar cun obradoiro de esgrima e de tiro con arco no Parque Eguren e de corsarios infantís, ademais de animación DJ.

Ás 13.00 horas haberá unha exhibición de cetrería no citado parque e un fakir na Alameda. A e media comezará o desfile-invasión inglesa polo casco urbano.

A reperesentación nocturna do desembarco. / Cedida

Aínda que a xoia do día chega ás 20:00 horas, coa recreación histórica Gago de Mendoza.

Ás 23:30 horas terá lugar o desfile-invasión corsaria no casco urbano e ás 00:30 horas se levará a cabo a fin de festa na Alameda con DJ Jorge Álvarez e DJ Adrián Gold.

Durante o domingo 18 o mercado corsario permanecerá aberto de 11:00 a 20:00 horas.