En setembro, romaxe urbana con Folk do Alobre

A tradición galega forma parte tamén das festas de Vilagarcía, cunha nova edición do Festival Folk no Alobre, e xa van oito, que se celebrará o día 1 de setembro.

Xestionado por Pés de Barro, o festival recibe setembro por todo o alto. Xa dende ben cedo, ás 11:00, comezamos co espectacular Ritual das Penas do Alobre, consistente dunha visita guiada polo Castro e Parque Enrique Valdés Bermejo, acompañados por Xurxo Souto, membro do grupo tradicional Os Demos da Petaca, e un guía.

Así, unha vez ben analizado o lugar, comezamos os eventos: comida, obradoiros e concertos dan vida á xornada. Ás 13:00 horas comeza o espectáculo: sesión vermú coa Tropa de Trapo. “Contos de nenas grandes e pequenas”, con Marta Ortiz e Brais das Hortas.

E, como seguro que de tanta festa xa abrimos o apetito, ás 14h é o momento do xantar demorado (cada quen trae a súa comida, pero non hai mellor forma de disfrutala que todos xuntos, ao aire libre).

Para almorzar máis cómodos o espazo contará con mesas e cadeiras dispostas pola organización, e diferentes grupos tradicionais amenizarán o xantar.

Nada máis rematar dará comezo o obradoiro “Bailar a canda os tempos”, con Carme Campo e Chus Caramés, que darán paso aos concertos de folk, plantexados para cubrir o día enteiro de 18:00 a 23:00h.