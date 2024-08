Un San Roque para bailar e disfrutar

Con cada ano que pasa, Vilagarcía de Arousa prepara unhas festas de San Roque superiores á anterior. Un reto que, dende o Concello, afrontan “coa responsabilidade que supón, ano tras ano, manter o nivel e contentar a todos os públicos”, como expresaba o alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, durante a presentación do programa.

Un programa que, malia ter a grande parte do peso nos 12 días principais da festa, fará que todo o mes de agoto e o mes de setembro estean cheos de actividades para veciñanza e visitantes.

Con estas premisas, presentaron o programa do San Roque 2024, unha axenda repleta de actos que se estenden durante todo o mes.

Atopamos así as citas clásicas do San Roquiño, a Ofrenda Floral, o Combate Naval e as Carrozas. Volveremos ver a San Roque bailar o pasodobre Triunfo e ás Meigas despedir agosto. “Mollarémonos na Festa da Auga, comeremos ameixas en Carril, cantaremos, bailaremos e nos emociona- remos cos concertos de Café Quijano, Antonio Carmona e Anni B Sweet, as sesións de DJs, o tributo a Queen, as verbenas e a ópera” enumera o edil.

É neses concertos, nun lugar sempre destacado nas festas de Vilagarcía e que combinarán as estrelas nacionais co talento local, hai tamén sitio para agrupacións como a Banda de Música, o Somoza Trío, a Duendeneta, os Amigos do Acordeón, The Eskarallas…

Nesta edición haberá tamén cine ao aire libre e deporte, así como octava edición de Folk no Alobre e moito deporte. E as rúas converteranse nun circo coa maxia, as acrobacias, os malabares e os pallasos do Festaclown.

Vilagarcía presenta así case dous meses de actividades baixo a honra ao seu patrón, non o podes perder!