Pontevedra comeza a súa Semana Grande

Desde o pasado 11 de xullo, coa celebración da Romaría de San Benito, e ata xa entrado o mes de setembro, a Boa Vila vive un verán que non para. Con preto de catrocentas actividades, os meses de xullo, agosto e setembro non deixan cabida para o aburrimento, sendo a Semana Grande das Festas da Peregrina o cumio desta programación festiva e cultural.

Actividades infantís, os tradicionais espectáculos pirotécnicos, concertos, pasarrúas, eventos culturais e deporte, son algúns dos elementos que non faltarán nas Peregrinas 2024, unhas festas que prometen diversión e que encherán as rúas e prazas da cidade para festexar un dos eventos máis agardados do ano.

Dentro da programación das Festas de Verán colaboran preto de trinta empresas de Pontevedra e máis de duas mil personas traballan arreo durante estos meses para que todas as actividades se leven a cabo con totales garantías. O programa deste ano inclúe propostas musicais para todos os gustos, animacións na rúa, teatro, actividades para a cativada ou cine ao aire libre. En total, 30 ciclos distintos como os de Cinema e Estrelas, Titirivedra, Itineranta, Con voz de muller, Urbana Monte Porreiro, o Memorial Ricardo Portela, as Festas do Santiaguiño do Burgo, as xornadas musicais de San Roque, Animatrón, os Concertos Feroz, o Festixeve, Aquí cántase, o Festival de Jazz & Blues de Pontevedra e moito máis.

PONTEVEDRA. FIESTAS DE LA PEREGRINA, PROCESION DE LA VIRGEN PEREGRINA. / FARO

Nesta Semana Grande que hoxe comeza, a Praza de España e da Ferrería serán os puntos neurálxicos dos concertos, pero a programación oficial contempla outros lugares para acoller eventos que repartirán a música e a diversión aos distintos barrios da cidade.

Unha vez rematen as Festas da Peregrina, e para quen aínda lle queden folgos, aínda quedarán unha boa dose de diversión para as vindeiras semanas, ata entrado o mes de setembro. Así, a Festa do Demo (23 de agosto), e a Feira Franca (6 e 7 de setembro), poñerán o broche de ouro a un verán cun alternativas de ocio para todos os gustos e idades.

Teresa FernándezValdés, pregoeira

A guionista e produtora pontevedresa Teresa Fernández-Valdés será a encargada de dar lectura ao pregón da Semana Grande das Festas da Peregrina, esta mesma mañá, ás 12.00 horas, desde a balconada da Casa Consistorial. Fernández-Valdés amosou durante a presentación a súa ilusión por ser escollida como pregoeira para a edición deste ano.

Presentación a Teresa Fernández-Valdés como pregonera de las fiestas de la Peregrina / FARO

"Quero devolver o agarimo recibido durante a miña xuventude nesta cidade", sinalou. “A Peregrina sempre foi unha cita imperdíbel para min e todo o que son hoxe en día proxectouse desde Pontevedra. Estou realmente feliz de vir celebrar as festas con toda a veciñanza" indicou. "Desde que podo saír, ou desde que tentaba que me deixasen, gocei nas Festas da Peregrina. Teño verdadeira ilusión”.