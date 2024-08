O mundo do mar estrea nova gran cita con 'A Recalada' de Arcade

A tradición mariñeira do concello de Soutomaior vén de lonxe, séculos de historia patentes a través dun xeito de vida que, aínda que algo modificado, chega ata os nosos días, e que se pode apreciar, a través da rica gastronomía da zona e da vinculación que a economía local ten co mar, xa ben sexa a través da gastronomía ou a través do desenvolvemento das artes de pesca e dos oficios do mar.

Para pór en valor toda esta rica tradición e patrimonio e para ofrecer unha nova experiencia de lecer que dinamice a actividade local para goce de veciños e visitantes, o concello de Soutomaior prepárase xa para pór en marcha 'A Recalada', un encontro do Mar que se desenvolverá ao longo de toda a xornada do sábado 17 de agosto na zona do Peirao de Arcade.

Un evento singular que nace con vocación de continuidade para xuntarse e gozar da cultura do mar.

Durante a xornada haberá actividades moi variadas relacionadas co mar, o turismo sostible, as artes de pesca, a artesanía local, a gastronomía ou a música popular. / Concello de Soutomaior

Un amplo programa

“Tradición, música, gastronomía e convivencia forman parte deste evento que pretendemos sexa un atractivo tanto para as xentes locais como para as persoas que nos visiten co fin de coñecer o noso concello e gozar dunha nova experiencia cultural e de lecer” Manu Lourenzo — Alcalde de Soutomaior

Tradición, música, gastronomía e convivencia formarán deste xeito parte dun evento que nace como "un atractivo tanto para as xentes locais como para as persoas que nos visiten co fin de coñecer o noso concello e gozar dunha nova experiencia cultural e de lecer”, en palabras do alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo.

Durante a xornada haberá actividades moi variadas relacionadas co mar, o turismo sostible, as artes de pesca, a artesanía local, a gastronomía, a música popular nunha ampla programación que contará con navegacións, concertos, exposicións, animación na rúa, artesanía, exposicións, obradoiros e actividades para a cativada e para todas as idades.

Encontro de Embarcacións Tradicionais

“O Encontro de Embarcacións Tradicionais achega a esta proposta un valor etnográfico que permitirá coñecer diferentes dornas, gamelas, bucetas ou botes que nos acompañarán ao longo de toda a xornada" Manu Lorenzo — Alcalde de Soutomaior

Neste senso, Manu Lourenzo explica que “o Encontro de Embarcacións Tradicionais achega a esta proposta un valor etnográfico que permitirá coñecer diferentes dornas, gamelas, bucetas ou botes que nos acompañarán ao longo de toda a xornada e que realizarán exhibicións de navegación tradicional a vela na contorna das Illas Alvedosas, ao mesmo tempo que poderemos afondar na súa tipoloxía mediante as visitas guiadas realizadas en terra, e así vivir unha experiencia completa case esquecida”.

Na xornada do sábado 17 de agosto, coa Recalada, xogará un papel moi importante a colaboración de entidades como Culturmar, o Clube náutico de Arcade, a Confraría de Arcade ou a de colectivos como os de artesanía e comercio local, entre outros moitos; que se están implicando neste evento tan singular impregnado da esencia coa que os galegos e as galegas contamos cando nos xuntamos para compartir e gozar do vivido e do que queda por vir.

Podes consultar a programación ao completo en: http://soutourmaior.gal/

As inscricións para participar estarán abertas dende o luns 12 de agosto ata o 15 de agosto na seguinte ligazón: https://www.gabinetesoutomaior.com/index.php/inscricions-en-lina