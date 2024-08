Nostalxia, flamenco e indie

Non se entende un San Roque sen a cita musical no parque da Xunqueira. Con cartel que se se supera cada ano, o Concello de Vilgarcía desvelou os principais artistas que pasarán pola cita nesta edición.

Así, a Guadi Galego (mércores 14 de agosto) e a Anni B Sweet (domingo 18) súmanse Antonio Carmona, o que for avocalista de Ketama durante máis de dúas décadas, o martes 20; así como Café Quijano o sábado 17. Todos serán no parque da Xunqueira e de acceso gratuito.

Estos son algúns dos grupos e artistas, xa que en diferentes localizacións da vila e ao longo de todo o mes, concertos e espectáculos de diferentes tamaños ofrecerán a mellor música de forma gratuita.

Guadi Galego

É unha das artistas máis relevantes da escena musical galega das últimas décadas. A súa andaina comezou sendo moi nova, en Berrogüeto, e, co tempo, deu paso a outros proxectos máis persoais, como Espido ou Nordestin@s. No 2009 inicia a súa carreira en solitario con Benzón. Logo chegarían os exitosos Lúas de outubro e agosto, O Mundo está Parado ou o máis recente Roibén.

Co sinxelo O.D.A, márcase toda unha declaración de intencións sobre a madurez e aceptación da vida, na que reivindica o dereito a seguir experimentando. Chega á Xunqueira o mércores 14.

Anni B Sweet / Cedida

Café Quijano

Como parte do seu Manhttan Tour, Café Quijano ofrecerá máis de dúas horas de viaxe a través dos vinte e cinco anos de éxitos da súa carreira o sábado 17 ás 22:30h.

As súas cancións son éxitos que transcenderon en medio mundo e seguen sendo un dos grupos españois máis recoñecidos internacionalmente, colaborando con artistas da altura de Celine Dion, Carlos Santana, Armando Manzanero, Herbie Hancock, Black Eyed Peas ou Joaquín Sabina.

Anni B. Sweet

A artista malagueña é unha das grandes revelacións no panorama musical español dos últimos anos e virá a Vilagarcía acompañada da banda Rufus T. Firefly.

O seu último disco, Universo por estrenar, será a base principal deste concerto, un traballo co que a autora se lanzou ao pop perfecto de retrousos infecciosos con arranxos de electrónica retrofuturista e neopsicodelia. “Unha marabilla dunha das nosas artistas máis internacionais”, segundo a crítica. Poderemos disfrutala o domingo 8.

Café Quijano. / Cedida

Antonio Carmona

Antonio Carmona é música en maiúsculas. Un mestre do directo que deixará a súa maxia e “duende” no parque da Xunqueira o martes 20.

Gran compositor cunha voz única, percusionista excepcional e guitarrista. Este ano volve sobre o escenario co seu espectáculo “Antonio Carmona en familia”, unha auténtica festa flamenca. Rodeado dos seus, ofrecerá un concerto único para todos os públicos onde o baile e a diversión están garantidos. Un acto que une a forza e a pureza do flamenco coa diversidade dos ritmos latinos e a vangarda dos sons máis actuais.

Remember Queen

Esta banda homenaxe a Queen leva triunfando nos mellores escenarios de Europa dende 2005.

Tras un mes na Gran Vía de Madrid estivo presente en máis de 100 cidades, e agora aterriza na Avenida da Mariña de Vilagarcía o sábado 24 de agosto, as 00:30h (xa na madrugada do domingo, despois do combate naval).

Trátase dun concerto perfecto para os nostálxicos da música dos 70 e 80, e sobre todo para fans da banda británica, pois Remember Queen coidan o máis mínimo detalle do espectáculo orixinal, con posta en escena similar á da xira de 1986. Farán así un repaso aos grandes éxitos do grupo coma “We are the Champions” o “Bohemian Rapsody”, nun despliegue técnico sen precedentes e protagonizado polo mellor dobre de Freddie Mercury da actualidade, Piero Venery.

Xestos, bailes e movementos que convertirán Vilagarcía no estadio de Wembley. Non o perdas!