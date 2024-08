Especial protagonismo para a música tradicional

Non pode faltar. Algo tan noso como as agrupacións folclóricas e os grupos tradicionais de música e baile galego, terán un protagonismo especial ao longo de toda a semana, no marco das Festas da Peregrina 2024.

Así, pasarrúas e festivais folclóricos encherán rúas e prazas de muiñeiras, pasodobres, xotas e rumbas. E non so serán os grupos da cidade os que nos deleiten cos seus repertorios. Compañías chegadas de Portugal, Zaragoza, ou mesmo Chile, sorprenderán a veciños e visitantes coas súas propostas.

A Agrupación Folclórica Usanza Aragoneza (Zaragoza), o Grupo folclórico Os Moliceiros de Ovar (Portugal), Ballet Folklórico de Bio Bio (Chile), e a Agrupación Folclórica Celme, serán os protagonistas na noite de hoxe, a partir das 21.00 horas, na ppraza da Ferraría. Ademáis, Os Alegres, Os de Algures, Veira do Río, Duos Pontes, Turoqva, Fervellos do Pío, Pola Vila ou Rías Baixas, non faltarán á súa cita coa Virxe Peregrina.