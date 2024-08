Aproveita as mellores oportunidades do Morrazo

É xa unha tradición no Morrazo: non hai verán sen pasear entre as jaimas da feria con máis gangas da comarca. Así, a Asociación de Comerciantes e Industriais de Cangas (ACICA) celebra do 16 ao 18 de agosto, na Alameda Nova de Cangas, a súa tradicional Feira de Oportunidades do Morrazo.

Un ano máis o evento ocupa o aparcadoiro dos Xardíns do Sinal, xusto á beira do Concello de Cangas. Conforma así un recinto de máis de 1.500m2 no que veciños e visitantes poderán acceder ás ofertas de multitude de tendas con importantísimos descontos en produtos e marcas de primeira calidade.

A Feira de Oportunidades do ano pasado. / Cedida

A cita contará este ano con 29 casetas comerciais, situadas en jaimas individuais, que acollerán as propostas de establecementos de moda, complementos, moda infantil, informática, deportes, calzado, xoguetería, antigüidades, papelería, librería... e un longo etcétera, todos chegados de comerciantes locais da comarca do Morrazo.

A Feira, que este ano celebra a súa 19ª edición, é un clásico na axenda comercial do verán no Morrazo reunindo cada ano a máis de 15.000 visitantes nas súas instalación. As tres xornadas de compras estarán amenizadas por música e unha decoración moi colorista. Ademais, as persoas visitantes poderán obter centos de premios ocultos en boletos de “rasca e gaña” que as tendas entregarán coas compras realizadas no evento.

A feira inaugúrase o venres 16 de agosto pola mañá ás 10:30h e o recinto de tendas permanecerá aberto ata as 14:00h en horario de mañá e entre as 18:00h e as 22:30 horas durante o horario de tarde. Este horario manteráse ata o domingo 18 ás 22:00h, momento no que se clausura o evento.

Do 16ao 18 de agosto na Alameda Nova de Cangas. / Cedida

Dende ACICA convidan a toda a xente de Cangas e arredores a que visiten a feira e gocen do comercio local, apoiando a un sector vital na creación de emprego e riqueza para a zona e que como sempre demanda o apoio e a colaboración da xente para seguir ofrecendo actividades singulares como esta.

Expositores

Os comerciantes participantes son, en moda e complementos (para home e muller): Atrezzo, As Cousas do Faiado, Chester, Cinania Shop, Colors, Cousiñas de Kela, El Rincón de Aria, La Capellana, Lencería Glamour, Melena de León, Mercaroupa Cangas, Mimate +, Muy Mía, Nöetta, Osbsclothing e Rincón y Soho by Po - Terrier.

En canto a moda infantil, temos Moda Infantil Vicky, Nene's Infantil y Juvenil, Xoaniña, AleAli Zapatería e Zapatería Tarabela.

Pero tamén haberá jaimas con casetas de coidado persoal (Soapel Cangas), de deportes (Deportes Oliver e Deportes Plusmarca) e incluso informática (Informática Logos e Tecnosat). E por último, tamén participarán a xoguetería Din y Don e a papelería Artiplan.