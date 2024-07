O contedor marrón! Unha segunda vida para os residuos orgánicos

Sabiades que a metade dos residuos que se xeran nos fogares, e que se depositan no colector do lixo, é materia orgánica susceptible de converterse en abono para completar o ciclo da vida?

De aí que impulsando a súa recuperación, estaremos a facer unha aposta clara pola circularidade.

Tomar conciencia sobre a importancia da reutilización, a reciclaxe e a separación é unha responsabilidade de cada cidadán, pero tamén unha garantía de futuro para contribuír a crear contornas e hábitats máis sostibles para todos.

Para iso, é clave a mellora das recollidas selectivas, un sinxelo xesto que comeza na casa e do que se beneficia directamente o propio planeta.

O novo contedor marrónmarrón / FCC Medioambiente

Para favorecer esta labor, FCC Medio Ambiente e o Concello de Vigo poñen a disposición da cidadanía os contedores marróns, uns colectores nos que depositar: restos de comida, mondas de froitas, cunchas de mariscos e froitos secos, restos de pan, restos de café e infusións, cáscaras de ovo…

E tamén papel de cociña sen tintes, restos de plantas ou tapóns de cortiza. Todos son residuos que posteriormente se transforman en compost, un abono natural rico en substancias minerais que se pode empregar na terra para aumentar a súa fertilidade, reducindo así a dependencia de fertilizantes químicos.

O proceso comeza separando a materia orgánica e introducíndoa en bolsas compostables que, posteriormente, os vigueses e as viguesas poden depositar no contedor marrón , que dispón dun sistema de apertura con tecnoloxía contactless, que permite un acceso mais sinxelo coa tarxeta PassVigo, a mesma que se emprega no servizo de autobuses.

O usuario so ten que aproximala á zona debidamente indicada ata escoitar un son e acenderse unha luz verde.

Co obxectivo de seguir facendo de Vigo a cidade máis limpa e ofrecer máis información sobre o funcionamento e beneficios do uso do contedor marrón para o medio ambiente, o Concello de Vigo e FCC Medio Ambiente activan unha campaña con puntos de información itinerantes que estarán operativos, a partir da próxima semana e ata o mes de decembro, en diferentes zonas da cidade cunhas 300 accións a pé de rúa.

Cesta portátil para a materia orgánica / Cedida

Ademais de resolver e aclarar dúbidas, os cidadáns que se acheguen a estes postos poderán conseguir unha cesta portátil para o traslado da materia orgánica dende o seu fogar ao contedor marrón.

Aposta pola circularidade separando e reciclando os teus residuos orgánicos e recorda, se contribúes a crear abonos naturais, estarás dando vida á vida.

Para consultas relacionadas co servizo de limpeza e recollida do lixo chama ao 900 859 660 ou ao 010. Tamén dispós da información en www.vigoacidademaislimpa.com