Un entorno único para una experiencia inolvidable

Más de cuatro décadas de pasión por el terroir y el máximo cuidado de cada cepa han dibujado, añada a añada, el hermoso paisaje con el que la Finca Tremoedo nos recibe en Bodegas Granbazán.

Ubicada en el Valle del Salnés, pleno corazón de Rías Baixas, la bodega se erige como un auténtico paraíso para los amantes del albariño gracias a la extraordinaria calidad de sus lareaudos blancos, a lo que se une la indescriptible belleza de su entorno.

Coronado por el châteaux francés que la preside y sus inconfundibles azulejos azules, la vista panorámica de esta extraordinaria finca representa solo la antesala de una vivencia enogastronómica sin igual.

Y es que, entre las múltiples y atractivas opciones de su agenda enoturística, Bodegas Granbazán nos brinda ahora la oportunidad de disfrutar de auténticas joyas de la gastronomía gallega con una experiencia que no te dejará indiferente.

Disfrutando del albariño de un modo diferente

Con motivo de la celebración de la LXXII Festa do Albariño D.O. Rías Baixas de Cambados, Bodegas Granbazán abrirá sus puertas al visitante entre el 31 de julio y el 2 de agosto, quienes, además de disfrutar de una visita a la bodega, podrán aprovechar para comer en sus instalaciones y deleitarse, acompañados de amigos y familia, de un delicioso menú degustación de verano. Una experiencia regada, como no, con algunas de sus etiquetas más laureadas como los emblemáticos Granbazán Etiqueta Verde y Etiqueta Ámbar, premiados por la crítica nacional e internacional en los más prestigiosos certámenes y concursos.

Reserva previa

Para poder disfrutar de esta experiencia única, y que los amantes del albariño vivan una jornada inolvidable en un entorno irrepetible, desde Bodegas Granbazán recuerdan que, tanto para asistir las visitas como para comer en la bodega, es necesario reservar previamente o bien llamando a la bodega en el 986 55 55 62, o bien dirigiéndose al email enoturismo@agrodebazan.com.