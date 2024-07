A I Semana Grande de Soutomaior: unha festa que permanecerá no tempo

O alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo e a concelleira de Asociacións, Charo Bouzón, presentaron a pasada semana a programación coa que o concello celebra a I Semana Grande de Soutomaior. Unha presentación que se realizou contando coa colaboración do párroco da vila, Gabriel Gómez, e na que estiveron convidadas as asociacións veciñais de Soutomaior, as grandes protagonistas desta cita.

Con esta programación dende o concello garantizan unhas festas "de primeiro nivel dende o venres 2 ata o mércores 7 de agosto”.

A festa que merece Soutomaior

A festa contará con dous torreiros e dous espazos para a súa celebración, un que será o Torreiro da Feira do dez en Candán e o outro na contorna da Igrexa de San Salvador.

Tal e como sinalaba o alcalde de Soutomaior Manu Lourenzo “estamos ante un momento importante para Soutomaior, o que estamos aquí facendo pode marcar a Semana Grande para xeracións, que os nosos fillos e netos sintan que o que vamos a facer é unha gran festa que vai a permanecer no tempo. Isto vai a ser posible na medida en que creamos neste proxecto, en canto e tanto nos impliquemos esta festa evolucionará e medrará acompañando á sociedade que é a auténtica protagonista da mesa”.

Queremos instaurar a idea de que a primeira semana de agosto é a Semana Grande de Soutomaior

O alcalde ten claro que “esta é a festa de toda a veciñanza de Soutomaior, de toda a corporación e a min me gustaría que así se entendese sempre e que a primeira semana de agosto sexa recoñecida no calendario como a semana das Festas de Soutomaior”.

Momento da presentación con Charou Bouzon, Manu Loureno e Gabriel Gómez. / Cedida

Para finalizar Lourenzo dixo que “non podo estar máis ilusionado, esta festa ten valor en termos festivos pero ten moito valor en termos económicos e creo que Soutomaior vai ter unha festa como se merece”.

Programación

A I Semana Grande de Soutomaior comeza o venres 2 de xullo co chupinazo inaugural e co espectáculo da ´Mekánica Rolling Band´ con pasarrúas ata a Igrexa de San Salvador onde a festa continuará coa música da ´Duendeneta´.

O sábado haberá unha sesión vermú a cargo de ´Desconerto´, unha xornada, o 3 de agosto, onde o prato forte será o directo de Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre que estarán a partir das 21:00 h. no Torreiro da Feira do Dez.

"Unha festa por e para a veciñanza de Soutomaior"

O domingo 4 de agosto ás Asociacións Veciñais serán as protagonistas co día da cociña de Soutomaior e o xantar popular, haberá showcooking a cargo de cociñeiros e cociñeiras de Soutomaior e coa celebración dun gran xantar popular.

O luns 5 chegarán as verbenas a esta festa coa presenza dunha das cinco mellores orquestras de España, con La Misión, que actuará a partir das 22:30 h. no Torreiro da Feira do Dez en Candán, ás 00:15 h. terá lugar o espectáculo Pirotécnico de luces. Será este, sen dúbida, un dos días grandes da festa.

O martes haberá sesión vermú con `Balbuena & Seoane´ na contorna da Igrexa de San Salvador, concerto da banda Artística de Arcade e verbena co directo da orquestra Cinema no Torreiro do dez en Candán.

Xa na xornada do mércores 7 se despiden estas festas coa Romaría de San Caetano e cunha sesión vermú na Ermida de San Caetano no Castelo de Soutomaior.