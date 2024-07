Un desembarco vikingo 100% de Catoira

A Romaría Vikinga de Catoira vén este ano cargada de novidades. O centro da vila estará cheo de actividades e acollerá todos os concertos musicais e unha feira medieval con postos de artesanía. Ademais, non haberá un só desembarco vikingo: o luns 5 de agosto terá lugar unha nova ‘invasión’ nórdica especialmente organizada para nenas e nenos, o Desembarco Vikinguinho”.

A programación presentase moi variada en actividades e de gran calidade, así como extensa no tempo, xa que terá o programa máis longo dos últimos anos con eventos dende hoxe sábado 27 ata o 5 de agosto.

A sesenta e catro edición da festa preséntase con grandes novidades e un forte carácter local

A edición deste 2024 é a primeira Vikinga organizada ao cento por cento polo actual goberno local, cun cambio total na concepción e nas características da festa para potenciala e facer que a vila a sinta máis de preto: “Queremos darlle entidade ao centro da vila, que non todo xire arredor da zona do desembarco, e que a veciñanza poida sentir a festa vikinga no día a día e de maneira moi directa”, destacan dende o Concello.

Con este obxectivo en mente tomouse a decisión de trasladar ao núcleo urbano dous dos concertos dos tres días do festival ‘VikingMusic’ -o novo nome que terá o conxunto das actuacións do venres 2 ao domingo 4 de agosto.

Manuel Méndez

Así, os bolos que antes tiñan lugar na Alameda do Peirao, nas inmediacións da zona do desembarco, agora realizaranse na Avenida da Ponte, ao lado do Concello, para o que se cortará a rúa ao tráfico; mentres que o concerto de Xabier Díaz terá lugar no recinto das propias Torres.

Tamén se instalará na Avenida da ponte e na Rúa Estación a feira medieval con casetas e postos de artesanía engalanados tematicamente para a ocasión aberta ao público na fin de semana central.

A outra gran novidade é que a programación incluirá un desembarco especialmente organizado para nenas e nenos de ata 12 anos: o ‘Desembarco Vikinguinho’, que terá lugar o luns 5 de agosto, aproveitando que é festivo local.

Neste desembarco poderá participar toda a rapazada que teña cabida nos drakkars e que se apunte previamente no Concello, tendo preferencia as nenas e nenos empadroados en Catoira. Nos vindeiros días daranse as indicacións para poder reservar as prazas.

Acompañados das persoas adultas, as e os menores subirán ás embarcacións, darán un paseo pola desembocadura do Ulla e volverán a terra tendo protagonizado a súa “iniciación vikinga”. O desembarco, sen embargo, non será lanzándose á ribeira como no caso das persoas adultas, senón que para maior seguridade as participantes baixarán no peirao de maneira ordenada.

Algúns momentos da romaría do ano pasado. / Gustavo Santos

Novo Cineclube

Está previsto que o primeiro pase do Cineclube Catoira sexa tamén unha das primeiras actividades da Romaría Vikinga deste ano, o martes 30 de xuño, dentro da programación infantil da xa coñecida como ‘Vikinguinha’. Terá lugar ás 21.30 horas no Auditorio municipal, coa proxección da película “Nina e o segredo do erizo” dirixida a público familiar.

Polo de agora está decidido que haberá un programa fixo, con proxeccións de películas unha vez ao mes dende o mes de setembro. As temáticas dos filmes serán variadas e non se descarta organizar ciclos extraordinarios vencellados coa actualidade ou con temáticas específicas.

Nestes momentos estase a confeccionar a selección de títulos da man dos tamén integrantes da directiva Serxio Lafuente e Belén Costa e a colaboradora Sara Salgado.