Poliédrica e violinista, Luisa Villalta

Se cabía algunha dúbida, música e literatura están entrelazadas dende o comezo da nosa Historia. E se hai unha autora galega que o representa en toda a súa obra é Luisa Villalta, a escritora a quen lle dedicamos este ano o día das Letras Galegas.

Poliédrica, Luisa Villalta foi escritora, docente, activista e violinista. Unha intelectual que traballou en distintos campos, e en todos de xeito sobresaínte.

A súa carreira como docente desenvolveuse no IES Isaac Díaz Pardo de Sada, onde foi unha mestra implicada e comprometida que tentaba poner en valor no alumnado a nosa cultura e os problemas do país. Froito desa experiencia son as súas colaboración en publicacións didácticas.

Pero non son as súas únicas participación: tamén colaborou en xornais e revistas onde asomaba o seu pensamento: A Nosa Terra, Grial e Luzes. Moitos destes traballos se recopilaron na obra Libro das colunas.

Non paraba un minuto, nas súas veas corrían poesía, teatro, narrativa, ensaio, música e comunicación. Tocou todos os xéneros con rigor e amor. Unha das disciplinas onde máis creou foi o teatro, no que escibiu cinco obras (onde destaca unha das máis coñecidas, Concerto dun home só)e realizou traducións para a nosa lingua.

E na poesía foi autora excepcional, usando os seus escritos para desenvolver o seu amor pola música, a cidade da Coruña, Galicia e pola xustiza. Destacan aquí Ruído, En Concreto, ou Música Reservada.

Tamén cultivou o ensaio e a narrativa, deixando claro o seu vasto coñecemento da nosa literatura. Sen ir máis lonxe, a súa obra O outro lado da música, a poesía, é unha fermosa peza onde relaciona a música co a literatura baseándose en catro autores, como Manuel Antonio, Lorca, Eduardo Blanco Amor e Álvaro Cunqueiro.

Defensora e xusticieira

Defendeu diferentes movementos sociais, colaborou en recitais e congresos en apoio do pobo palestino, contra a guerra de Iraq ou para prot4ecer o patrimonio arquitectónico dos barrios da Coruña. Ademais, formou parte de Nunca máis tras o desastre do Prestige.

O seu falecemento, prematuro e por sorpresa no 204 deixounos desolados, pero desfrutou da súa vida sen desprenderse do seu amado violín, sen desatender aos pobos e aos seus alumnos, e sen esquecer o amor pola lingua e a literatura.