O ‘Rexurdimento’ da comedia galega

Galicia leva nas súas costas á comedia como compañeira inseparable da cultura. O humor galego é máis ca unha sucesión de chistes. É unha forma de comunicación, de responder ante as adversidades e os obstáculos, un xeito de ver ó mundo: de rir ante el.

Así cobraba forma a retranca, esa habilidade tan nosa para falar con segundas intencións, procurando a graza intencionada que non todos son capaces de captar. As láminas de Castelao e algún dos seus relatos (coma Memorias dun esquelete) farían exclamar a máis dun connaisseur do humor un deses “esto non se podería dicir hoxe en día!”

Aínda que o certo é si. Si se pode e si se di. A comedia galega está vivindo o seu propio Rexurdimento. Dende as webseries ata o stand up pasando polo teatro, os cómicos galegos enchen as salas con novos nomes e novas perspectivas, que volven poñer a Galicia no mapa do que nunca debeu saír (se é que o fixo): o do humor.

Vigro Avierto, no Sinattra. / INSTAGRAM

Ximnasios para cómicos

No último ano, nas principais cidades do país, cobraron moita forza os micros abertos (open mics) adicados exclusivamente á comedia.

En Vigo ou A Coruña xa están acostumados a eses lugares de exhibición de poesía e música, pero cando falamos de chistes estamos ante un laboratorio, un campo de probas, un ximnasio para cómicos onde os humoristas amateurs testean o potencial que ten o seu texto, onde comproban o que ocorre cando os bloques saen da súa cabeza e chegan ante un público real que pode rir con eles ou condenalos ao baleiro.

Convértense ademais en plan cultural para o público, que por un prezo máis reducido pode disfrutar de ata dúas horas de show.

Na cidade olívica, Vigro Avierto (o terceiro xoves de cada mes na sala Sinattra) con cancións e sketches, e Chingón (derradeiro xoves no Bendito Nopal) co seu presentaroast, son as dúas citas que cada mes reúnen aos fanáticos do stand up.

Coa organización do grupo Comedia Ración (@comediaracion), están xa preparando as datas para a próxima tempada, que comeza en setembro, ainda que durante o verán estarán organizando shows por toda a xeografía galega, xirando o texto que practicaron durante o curso, xa pulido e preparado ao 100%.

Subimos cara o norte: Santiago de Compostela manténse en pé tras o peche do micro aberto de máis percorrido da comunidade, o Compostela Comedy Club Popular, Recolleu o testigo Comedia Delivery, na sala Riquela, aínda que a súa vocación é, agora, a de converirse en show. Deste xeito contamos cunha primicia: e é que a partir da temporada que ven, o Pub Lucille será o escenario do novo open de Santiago: Demo Open Mic.

En A Coruña, cun nome que busca homenaxear ao finado Pedro Brandariz, Feroz Open Mic aterriza en Don Giorgio a partires de setembro, da man dos anteriores responsables do Disfrutona Comedy Club.

E a última cidade en incorporarse a este mapa de probas é A Estrada, cun orixinal On the Road Open Mic que sorprende unha vez ao mes cun micro aberto ao aire libre.

Redes sociais e teatros

Cando falamos das canteiras de humor e da Nova Xeración de Cómicos nos referimos a unha gran variedade de estilos, para difentes públicos, idades e formatos.

Tita and Friends, Estas Urracas, Comedia Ración, Que no panda el cúnico, Pomada Show... van enchendo as salas e locais medianos, competindo con espectáculos profesionais como Meixeverso ou Las Noches de la Treus. Todo cun selo galego que os diferencia de todo o demáis.