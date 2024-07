Carne da mellor calidade e tute, en Fornelos

Fornelos de Montes celebra un ano máis a súa tradicional Festa da Chanfaina, na que é a edición número XX. Dúas décadas festexando a gastronomía local e, especialmente, a grandísima calidade da súa carne.

A protagonista é sen dúbida a chanfaina, un dos produtos culinarios que caracterizan á localidade: falamos desta longaniza tradicional que se elabora nos días previos á festa utilizando as mellores e máis saborosas partes do porco.

Pero non podemos esquecer a carne do Suído, criada en liberdade nos seus montes e cociñada á brasa.

Abrimos boca e sacamos a baralla

E aínda que o momento oficial para degustar os manxares locais será mañá domingo, hoxe comezamos co que é o verdadeiro prato forte para os amantes dos xogos de cartas: o Campeonato de Tute de verán.

Así, ás 22 horas da noite e ao aire libre (no caso de chuvia ou frío trasladaráse a un recinto cuberto) diante do Multiusos do Concello, os fornelenses tratarán de levar para casa diferentes premios, baralla en man.

Con unha inscripción por parellas de solo 25 euros, falamos dun campeonato multitudinario, cunha primeira partida na que competirán ao mesmo tempo todos os que se apunten, avanzando de ronda sucesivamente ata que contemos cos 5 finalistas.

E como se algo caracteriza aos galegos é a boa comida e o bo dente, todos os participantes poderán degustar un pincho para competir e divertirse sen deixar de lado a gastronomía.

Pero ademais, ainda que todos os inscritos disfrutarán destes detalles, o xogo, o azar e a boa estratexia determinará quen se fará cos premios especiais para as cinco parellas finalistas.

Destes cinco dúos sairán, polo tanto, cinco gañadores e cinco perdedores, pero ambos levarán premio.

Momentos da preparación da deliciosa carne do Suído en anteriores edicións da Festa. / Cedida

Os que rematen en quinto posto levarán: dúas cintas de lomo (o gañador) e dous lacóns (o perdedor). No cuarto lugar da clasificación os premios serán 10 litros de aceite de oliva para o que venza a partida e dúas tetillas para o que non a supere.

Entramos ao podio e os premios son cada vez máis suculentos. A medalla de bronce reparte dous xamóns para cada membro da parella, mentres que o dúo que remate en segundo lugar levará dúas follas de bacalao cada un.

E por fin, o gran vencedor da velada levará a casa dous chuleteiros de terneira enterios (e o seu contricante que resulte perdedor marchará tamén con dous chuleteiros enteiros, pero de porco).

Carne e música de primeira calidade

E durante todo o día de mañá poderemos degustar (esta vez en recinto cuberto, con mesas e cadeiras para todos)as deliciosas chanfainas e carne á brasa que protagonizan estas festas.

E para amenizar a comida (e a súa correspondente sobremesa)non hai nada mellor que o ritmo e o baile. Para iso, a partires das 12 chegará a agrupación musical Foula, unha banda de gaitas con orixe en Cotobade pero integrada actualmente por músicos de toda a comarca de Pontevedra.

E finalmente, pola tarde, pechamos a festa cuns verdadeiros expertos en animar aos grupos: o Trío Tic Tac será o encargado do remate da cita, deixándonos salivando e pensando xa no ano que ven.