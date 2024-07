SONRÍAS BAIXAS: Novedades, mix de estilos y "buen rollo"

Más de una veintena de artistas se reúnen un año más (¡y ya van 21!) en el principal festival del sur de Galicia: SonRías Baixas

El cartel, conformado por más de una veintena de artistas, reúne a lo mejor del panorama nacional y local. La última actuación de Rayden en suelo gallego o la vuelta de las Tanxugueiras tras su disco de oro. Estos son solo algunos de los nombres que convertirán a Bueu en el epicentro de la música en agosto.

Nuevas incorporaciones para la Sesión Vermú

Las últimas dos novedades incorporadas al cartel son Marlena y Grande Amore, que se encargarán de amenizar la tradicional Sesión Vermú, el mediodía de la última jornada (este año, el sábado 3 de agosto).

Los abonos generales y las entradas de día continuan disponibles. / SONRÍAS BAIXAS

El dúo formado por Ana y Carolina llega al recinto de As Lagoas después de haberse convertido en unas de las bandas revelación de la temporada gracias a su pop fresco y que cuenta historias cotidianas de amor y desamor. En su repertorio no faltarán hits conocidos ya por todos como "Amor de verano" (Benidorm Fest) "Me sabe mal" o "bailamorena".

Por su parte, Grande Amore vuelven tras poner patas arriba su escenario y al público en su actuación de la pasada edición. Himnos coreables por todo el público con un sello único que aborda desde los sintetizadores al back metal, el punk o el rock industrial, en un resultado totalmente genuino e inclasificable.