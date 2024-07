O comercio local, estrela en Stock Marín

Coincidindo coa tempada de rebaixas de verán, o Centro Comercial Local Estrela de Marín, coa colaboración do Concello, pon en marcha, do 2 ao 4 de agosto na Alameda, a VI Edición de Stock Marín.

Este evento, que vén a sustituir ao xa clásico Saldomarín, posibilita aos participantes darlle saída aos stocks que se van acumulando durante o ano nos seus establecementos.

O certame contará cun total de 22 carpas individuais: 19 de 5 x 5 metros e 3 de 3 x 3 metros, todas correspondentes a negocios da vila. Estes establecementos ofrecerán a uns prezos extraordinarios (descontos dende o 60%) con produtos relacionados cos seguintes sectores: Moda home – muller, moda infantil, lencería, complementos do fogar, calzado, calzado infantil, deportes, xoiería, bisutería, informática, alimentación, papelería, cosmética e parfumería, material escolar e xoguetería.

Un momento da inauguración do Stock Marín do ano pasado. / Cedida

O horario do evento será de 11 a 14 e de 18 a 22 horase e a entrada será de balde. “Consideramos que nestes momentos este evento é unha boa ferramenta para poder darlle saída aos stocks acumulados por mor da actual situación económica e do retraemento do consumo”, aseguran dende o colectivo.

Convértese así nunha cita indispensable, tanto para facer compras ao mellor prezo como para contribuír co comercio local dos veciños e veciñas.

Ademais, coa finalidade de premiar as compras que se efectúen durante o evento, haberá agasallos promocionais (ata fin de existencias) consistentes en parasois que se serigrafían cos logos da Xunta de Galicia, do Comercio do Morrazo e do Centro Comercial Aberto Estrela de Marín e bolsas reutilizables.

O evento conta coa cofinanciación da Xunta de Galicia e está organizado polo CCA Estrela de Marín e o Concello de Marín.