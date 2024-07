Marín, devoción polas Festas do Carme

A devoción pola patrona dos mariñeiros inunda Marín, que dende principios de mes se engalana para festexar á Virxe do Carme.E é que nunha vila profundamente ligada ao mar, ata na escritura do seu nome, a devoción por esta virxe é especialmente significativa, con ofrendas florais, misas e procesións que culminan no martes 16 de xullo.

As imaxes da Virxe procesionan polo mar, en barcos engalanados para a ocasión, onde as embarcacións, acompañadas polos devotos, navegan polas augas na honra da súa patrona, pedindo a súa bendición e protección.

O programa das Festas do Carmen de Marín

O martes 16 comezará coa Entrega de Reais Despachos, na Escola Naval Militar, unha ceremonia que pon fin á formación dos novos oficiais, ademais da xura de bandera dos alumnos de primeiro curso.

Mentres, polas rúas de Marín, Airiños de San Xulián (ás 11h) e Pasarrúas Picuíla (ás 12h) serán os encargados de amenizar cada rincón da vila.

Ás 11.45h celebraráse a primeira ofrenda floral do día no Porto de Aguete. A procesión trasladarase ata a Igrexa de Seixo coa Banda de Música Cultural de Arcade. Despois, oficiarase misa.

Será ás 12.30h, unha misa na honra da Virxe do Carme coa Coral Lembranzas, tamén na Igrexa Santa María do Porto de Marín. Unha nova ofrenda floral iniciará ás 18:30 a procesión, dende o Concello cara a Igrexa, programada para as 19h da tarde.

Acompañarán á Virxe os Chaneiros e a Banda de Música de Marín. Comeza a noite coas actividades infantís da man de Tarabelos ás 21 horas, na Alameda.

E para os maiores, o Combo Dominicano actuará ás 23h na Praza de España. O broche final a este dia máxico o porá a gran tirada de fogos de artificio, no Paseo Alcalde Blanco, xusto na media noite.

Para as próximas semanas

A programación continúa no verán, e o Seixo será o protagonista os días 19 e 20. Estarán repletos de actividades de diferentes tipos, con especial atención ao público infantil e ao deporte en equipo.

Así, o venres 19 comeza cunha actividade especial na Alameda do Seixo para a cativada, da man do mago e humorista Piter, organizada por Acemas. Pola noite, ás 23 horas, música con Rubén Díaz DJ na Praza do Mercado de Seixo.

O sábado 20 comeza no Campo de fútbol co Torneo de Tiro de Chave Individual organizado pola A.C.D. Gharaboto, que tamén se encargan do Torneo de Billarda preparado para ás 17 horas.

Mentres, de novo na Alameda, a rapazada disfrutará do mago e humorista Popín, e os bares da zona estarán amenizados pola Charanga Jalácticos no que resta de xornada.

Pola noite, actuación música de Galia, no Mercado, preparando aos que se cheguen á festa para o gran broche final: unha gran Quiemada coa que introducirnos na maxia do verán en Marín.