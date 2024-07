Latexos de música e cultura celta en Moaña

40 edicións ininterrompidas ten ás súas costas este senlleiro festival galego: un dos festivais veteranos e máis antigos da península, o Festival Intercéltico do Morrazo terá lugar este ano dende o 23 ata o 28 de xullo.

Como en edicións anteriores, a cita ofrece de forma gratuita as actuacións musicais do mellor da música celta e o folclore durante varias xornadas, que neste ano contan cunha enorme presenza moañesa. A modo de introdución, o domingo 21 de xullo ás 20.00 no alto da Praza de Abastos de Moaña, será a presentación do libro "FIM. Unha Historia do Intercéltico” da escritora Anna R Figueiredo seguida da actuación dos recoñecidos con numerosos galardóns Tim Edey & Ross Ainslie.

Iván Costa, Anxo Lorenzo, Xavier Blanco e Budiño presentando o cartel. / Diego Seixo

O programa de concertos abrirá o xoves 25, con Xavier Blanco en Raíz ás 22 horas. O mestre gaiteiro da vila de pedra estará acompañado de membros da banda Semente Nova (fundadora do Festival Intercéltico), da Fundacion Legar e de O Comboio Novo entre outras colaboracións.

A continuación será o momento de Eoghanxo Unit, o novo procecto do gaiteiro Anxo Lorenzo xunto ao violinista irlandés Eoghan Neff, con 15 anos de colaboracións ás súas costas.

Escocia pechará a noite , con Finlay Macdonald Trio, un dos primeiros gaiteiros en recibir unha licenciatura en música e gaita escocesa pola Royal Scottish Academy of Music and Drama.

A encargada de inaugurar a noite do venres será a banda formada por Iván Costa, Jaime Rebollo e Diego Langarika: Obal, que aproveita o FIM para presentar o seu novo espectáculo, unha combinación dos seus proxectos anteriores (Baile en Massó e Posotopía). Estarán arroupados dende o patio por Danzas do Mundo Monteira, que bailarán co público ao seu son.

Quen regresa ao Intercéltico é Mercedes Peón, celebrando o vixésimo aniversario do seu primeiro disco en solitario co espectáculo Ingrávida. A artista coruñesa está consolidada como unha das mulleres máis carismáticas do circuíto da música contemporánea e de raiz.

E pechará a noite unha agrupación gañadora: Os Melidaos, que veñen de recibir o galardón nos XI Premios Martín Códax da Música na categoría de Música Tradicional. Autodefinidos como sete gaiteiros que tocan e cantan, veñen desenvolvendo a súa actividade musical dende 2001 baixo o principio de que a música tradicional é un tesouro que cómpre conservar.

O sábado, a histórica banda de gaitas Xarabal chega ao FIM co seu “40 aniversario”. Subirán ao escenario ás 22.00 h, tras desfilar por Moaña: máis de trinta intérpretes conforman a agrupación actual. A continuación será o momento de Budiño, que presentará na súa casa o seu último traballo Branca Vela, no que conta coa colaboración de artistas coma Guadi Galego, De Vacas ou Diego Cabaleiro.

O gran peche da noite e dos concertos do Festival chega da man de Brìghde Chaimbeul & Cyril O’Donoghue. Este dúo está conformado pola escocesa Chaimbeul, considerada como mellor artista emerxente nos BBC Radio 2 Folk Awards, e o irlandés O’Donoghue.

A MOA: artesanía e cultura tradicional

Complementando os concertos do Festival Intercéltico, chega a terceira edición de A MOA, a Mostra de Artesanía e Cultura Tradicional.

Faino con cartel propio: martes e mércores, desfile e actuacións das agrupacións tradicionais de Moaña

O sábado serán o obradoiros de baile galego con Manolo Cobas, e Danzas do Mundo a cargo de Suso Cancelas, dous habituais da cita, que desta vez estarán acompañados polo obradoiro de Instrumentos de cana, da man de Xavier Blanco.

Para rematar, domingo pecha coa actuación de Pataghullos e o espectáculo “Festa na vila” como broche final