Argálica, fiel á súa cita coa artesanía no Morrazo

Cangas ten poucos visitantes tan fieis e constantes como a feria de artesanía Argálica. Un verán sen eles? Impensable! Por iso, este 2024 tampouco faltan á cita os 18 expositores que conforman a feira organizada por AFIGA.

A tradicional Feria de Artesanía Argalica regresa este ano aos Xardins do Sinal de Cangas do Morrazo, celebrándose do 12 ao 28 de xullo. Na súa 33ª edición, a feria promete ser un evento vibrante e cheo de creatividade, coa participación de 18 expositores que traen consigo unha diversidade de oficios artesanais de Galicia e de outros rincóns de España.

Bisutería orensana de María Aba. / Cedida

Este ano, a feria contará con obradoiros que representan oficios tan variados como a xoiería en prata, talla en óso, confección textil, marroquinería, bisutería cerámica, ilustración, encuadernación e traballos en papel, complementos de moda, xabóns e cosmética natural, lentes de madeira e pintura en seda, entre outros. Esta variedade no so asegura unha experiencia divertida e atractiva para os visitantes, senon que tamén permite descubrir e apreciar técnicas artesanais que no acostumamos a ver no día a día.

Ademais dos obradoiros galegos, a feria contará coa presencia de artesáns de Granada, Sevilla, Albacete e Donosti, aportando unha riqueza cultural e una diversidade que enriquecen aínda máis a experiencia da feria. Algúns destes talleres participan por primeira vez, mentres que outros xa son considerados clásicos do verán cangués, reafirmando a súa importancia neste evento anual.

A feria non so é unha vitrina para produtos artesanais, senón tamén unha plataforma para a educación e o desfrute. Os visitantes poderán aprender sobre os procesos de creación, a historia detrás de cada oficio e a pasión que motiva a cada artesán.É unha oportunidade para vivir unha experiencia auténtica, que nos recorda que, en medio da tecnoloxía e a velocidade da vida moderna, sempre hai espazo para o feito a man, para o humano.

O buque insignia da AFIGA

Organizada por Afiga (Asociación para o Fomento e Impulso da Artesanía), coa colaboración imprescindible e constante do Concello de Cangas, Argalica converteuse nunha tradición esperada e desexada por todos os amantes dos regalos orixinas e únicos.

Nun mundo cada vez máis inmerso na voráxine tecnolóxica, a feria de artesanía ofrécenos un respiro, recordándonos a importancia de disfrutar o tempo, valorar as nosas raíces e recoñecer o esforzo e cariño postos en cada peza artesanal.

Esta filosofía se refléxase nas palabras do poeta Octavio Paz: “Entre o tempo sen tempo do museo e o tempo acelerado da técnica, a artesanía é o latexo do tempo humano”. Argálica encarna este latexo, ofrecendo obxectos feitos con dedicación e amor, pezas que levan consigo unha parte da alma do seu creador.