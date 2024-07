Receitas da diáspora galega, en Ponte Caldelas

“Hai un galego ata na lúa”. A historia da emigración forma parte indisoluble da identidade da nosa comunidade. Unha diáspora a través do mundo que Ponte Caldelas volverá conmemorar esta fin de semana cunha nova edición da súa Festa Gastronómica do Emigrante.

Desde hoxe e ata o domingo, a alameda da vila do Verdugo converterase en capital da gastronomía de ata sete países, con receitas procedentes da comida brasileira, mexicana, alemá, venezolana, belga, grega ou italiana, entre outras nacionalidades onde os galegos deixaron a súa pegada, ademais de, por suposto, a deliciosa cociña local.

Pratos que os comensais poderán saborear acompañados dunha bebida por un módico prezo de seis euros.

Na cita participan nove establecementos con receitas internacionais e locais. / Cedida

Sabores de sete países

As delicias da cociña internacional poderán degustarse a un prezo de seis euros, con bebida incluída

Coma en anteriores edicións, a localidade pontevedresa espera unha grande asistencia a este evento culinario, no que se ensalzan diferentes propostas gastronómicas procedentes de sete países que, ao longo do pasado século, foran destino frecuente da emigración galega e tamén de Ponte Caldelas.

Cales son estas propostas? Apunta, apunta porque…: Váiseche facer a boca auga!

Para os amantes da cociña brasileira, a Festa Gastronómica do Emigrante contará coa mellor picaña con feixóns e plátano frito, cortesía do restaurante Rodicio Porteliña; desde Venezuela, pola súa banda, poderemos deleitarnos coas arepas do Asador A Fracha; e tamén estarán presentes as saborosas enchiladas mexicanas, a cargo do Mesón Mexicano.

O restaurante O Gaiteiro brindaranos a oportunidade de degustar os mexillóns con patacas, emblema da cociña belga; co Gyros de Gloria Domecq Catering viaxaremos dereitiños a Grecia; e os sabores de Alemaña tamén estarán presentes da man da hamburguesa de Tapería Victoria; mentres que, finalmente, Quattro in Piazza será digna representante da cociña italiana. Por suposto, tampouco faltará o noso polbo con cachelos grazas a Valenciaga Catering. Haberá tamén pan e doces a cargo de Elena Alameda.

Durante a toda a fin de semana, haberá animación musical. Na imaxe: unha edición anterior da festa. / Cedida

Actuacións musicais

Como non pode ser doutra maneira, a degustación destas receitas internacionais estará amenizada por diferentes bandas musicais durante os tres días que dura a festa.

Tras a apertura das casetas de degustación que terá lugar esta tarde ás 20.00 horas, chegará o concerto de Son das Tabernas, que amenizará a velada a partir das 21.30 horas.

Pola súa banda, mañá a apertura de stands está prevista ás 13.30 e ás 20.30 horas. Unha xornada na que non faltará a animación a cargo da Charanga Charandonga, con dous pases ás 13.00 e 19.30 horas e que, xa ás 21.30 horas, contará co concerto a cargo dos Mariachis Perla de México para encher de ritmo a alameda.

O domingo máis e mellor, coa presenza da Charanga Mil9 ás 13.00 horas, que deixará paso media hora máis tarde a apertura das casetas.

Os mellores sabores e ritmos únense a nosa historia para unha nova edición da Festa Gastronómica do Emigrante, que non podes perderte esta fin de semana. Recorda: o verán vívese en Ponte Caldelas!