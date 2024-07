Chega a Feira do Viño do Rosal con máis horas de actividade de lecer e enoloxía da historia

O Concello do Rosal e a Confraría dos Cabaqueiros do Viño do Rosal quentan motores para a XXXII edición da Feira do Viño do Rosal.

A celebración vinícola máis destacada da comarca chega esta fin de semana a praza do Calvario do Concello e faino cunha axenda de récord.

O programa con máis horas de lecer e enoloxía de toda a historia da feira permitirá á veciñanza e máis aos visitantes gozar de todo tipo de actividades innovadoras e moi diversas en familia.

Presentación da XXXII edición da Feira do Viño do Rosal. / Concello de O Rosal

Coa participación de nove adegas

"Celebramos a importancia dun sector e dun produto que é parte da nosa identidade, cultura, orixe, tradición, historia, presente, futuro e orgullo rosaleiro" Ánxela Fernández — Alcadesa de O Rosal

A XXXII Feira do Viño do Rosal, recoñecida como Festa de Interese Turístico, terá como protagonista un ano máis ao viño producido na Denominación de Orixe Rias Baixas, Subzona O Rosal.

As nove adegas que conforman a Confraría (Adegas ValMiñor, Adegas Novás, Altos de Torona, Lagar de Pedregales, Lagar de Cervera, O Aforado, Quinta de Couselo, Santiago Ruiz e Terras Gauda) contarán coas tradicionais casetas instaladas na renovada Praza do Calvario, onde tamén se desfrutará da maridaxe do viño cunha gastronomía que verá incrementada a súa variedade e oferta.

A Feira, que iniciará este mesmo venres co pregón a cargo de Fernando Gurucharri, antigo Presidente da Unión Española de Catadores, aumentará ademais nesta edición a programación enolóxica contando coa celebración de dúas catas.

Repiten las actividades infantiles, con grandes novedades. / Concello de O Rosal

Un scape room vitivinícola e outras actividades en familia

Entre as principais novidades para este ano, destaca tamén o scape room centrado no sector vinícola; unha actividade didáctica para nenos e nenas a cargo de Xosé Tomás relacionada co libro “Entre Viños e Viñas” ou un espectáculo de maxia e globoflexia. Tamén haberá un obradoiro de cociña para a cativada.

Los conciertos repetirán este año con opciones para todos los perfiles y gustos. / Concello de O Rosal

Un punto de encontro musical para todas as idades

Na feira, que contará con servizo de autobús circular que conectará os barrios do Rosal e tamén a Comarca para non ter que coller o vehículo, tampouco faltará a música con concertos musicais de diversos estilos a cargo de Brass Band, Helen & Shana e outros conxuntos pop e tradicionais, que farán do evento un punto de encontro musical para tódalas idades. Na mesma liña, darase continuación tamén a diferentes exposicións de filatelia, pintura ou fotografía.

Haberá asimesmo tempo para desfrutar do deporte e o patrimonio do Rosal cunha visita guiada polos Muíños do Folón e do Picón. Para algunhas das actividades será precisa a inscrición previa, que se poderá realizar a través do seguinte enlace:

https://drive.google.com/file/d/1DsxQqj11ItzG11RkOREJsIQWNhej5j-f/view

Programa completo da XXXII Feira do Viño do Rosal Venres, 12 de Xullo 11:30h - Cata comentada de viños de Rosal a cargo de Fernando Gurucharri (Inscrición previa)

13:00h - Inauguración Pregón da Feira a cargo de Fernando Gurucharri (Presidente Unión Española de Catadores) e apertura das casetas. Nomeamento de confrades e entrega de insignias.

19:30h - Presentación institucional do Scape Room do sector do viño e inicio da actividade (Inscrición previa)

23:00h - Concerto La Patrulla

02:00h - Peche da Feira Sábado, 13 de Xullo 11:30h - Apertura das casetas

11:30h - Cata de viños a cargo de Marina Cruces (Inscrición previa)

13:00h - Concerto Brass Atlantic

19:00h - Actividade didáctica para nenos/as a cargo de Hosé Tomás a través do libriño "Entre viños e viñas do Rosal" (Inscrición previa)

20:30h - Pasarrúas Brass Atlantic

23:00h - Concerto Os Revenidos

02:00h - Peche da Feira Domingo, 14 de Xullo 10:00h - Ruta guiada polos Muíños do Folón e de Picón (Inscrición previa)

11:30h - Apertura das casetas

12:00h - Obradoiro de cociña infantil a cargo de Isaac Míguez (Inscrición previa)

12:30h - Pasarrúas Grupo de Gaitas Airiños do Folón

13:30h - Concerto El Síndrome de Penny Lake

18:30h - Espectáculo de maxia e globoflexia lan e Elísa

20:00h - Concerto de Helen & Shana

00:00h - Peche da Feira

O programa da XXXII edición da Feira do Viño do Rosal foi presentado o pasado xoves no Lagar en Eiras nunca cita na que participaron a alcaldesa do Concello do Rosal, Ánxela Fernández Callís, o Concelleiro de Turismo, José Carlos Martínez Crespo, así como representantes das nove adegas que conforman actualmente a Confraría entre os que se atopa o novo presidente, Carlos Gómez, director de Adegas Valmiñor.

Un evento no que a alcaldesa, Ánxela Fernández, e o presidente da Confraría dos Cabaqueiros do Rosal, Carlos Gómez, deron a coñecer tamén o cartel do evento para este ano e no que convidaron a todos a gozar destes días no concello.

A alcaldesa do Concello de O Rosal, Ánxela Fernández, e o presidente da Confraría dos Cabaqueiros do Rosal, Carlos Gómez, convidaron a todos a gozar da "mellor Feira do Viño". / Concello de O Rosal

“Celebramos a importancia dun sector e dun produto que é parte da nosa identidade, cultura, orixe, tradición, historia, presente, futuro e orgullo rosaleiro. O traballo de moitas persoas, veciños e veciñas, cunha gran calidade humana, profesional, delicadeza e cariño na elaboración destes caldos é un dos piares fundamentais que está detrás da recoñecida calidade do viño do Rosal. O viño é un patrimonio cultural e social de todos os Rosaleiros e Rosaleiras e a Feira do Viño o escenario onde compartimos, damos a coñecer, recoñecemos, valoramos e gozamos da súa maridaxe coa música, o lecer, as amizades, a familia e os visitantes con todo tipo de actividades innovadoras”, expresou neste senso Fernández Callís.

Pola súa banda, o presidente da Confraría dos Cabaqueiros quixo agradecer a tódalas entidades, tanto públicas como privadas, que apoian ao sector e de xeito específico, á Feira do Viño do Rosal. Finalizou resaltando a importancia do evento e singularidade, así como a alta calidade dos viños do Rosal.

O Concello e a Confraría dos Cabaqueiros do Rosal convidan a toda a veciñanza e visitantes a gozar da mellor Feira do Viño con toda a familia e amizades brindando co mellor viño, o do Rosal.

Podes consultar toda a información na páxina web do Concello e, especificamente, nas redes sociais da Feira do Viño, a través da páxina @feiradovino.