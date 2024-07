Origen, sabor y salud: Así reivindicará el Festival do Peixe de Vigo nuestros productos pesqueros con un programa único

Habrá música, habrá deporte, habrá excursiones, talleres y actividades infantiles; y habrá también (y sobre todo) mucho, pero que mucho sabor Atlántico.

Calamar, merluza, bacalao, pez espada, rape, raya y sardina son las especies escogidas por el Vigo Sea Fest como protagonistas para su quinta edición, que llegará a los jardines de Elduayen de Vigo entre el 11 y el 14 de julio, coincidiendo con el 60 aniversario de la Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi). ¿El objetivo? Poner en valor la calidad y valor nutricional de nuestros productos de mar.

Una cuestión de origen y de salud

Y es que el que es el festival de la exaltación del pescado más importante de nuestra comunidad tiene clara la importancia de reivindicar el papel de los productos pesqueros en una dieta sana, equilibrada y rica en Omega 3 ante mayores y pequeños.

Acercarse a los caladeros de nuestros pescadores o sumergirse a fondo en los oficios del mar son algunas de las aventuras que esperan a los peques de la casa en la quinta edición del evento, en el que podrán acercarse a la cultura del mar o la importancia de comer pescado mientras se lo pasan en grande

Si numerosos estudios científicos denuncian los riesgos para la salud de la población derivados de la reducción de su consumo, non son menos los que redundan en sus beneficios para el sistema inmunológico o la salud cardiovascular, entre muchos otros, y todo esto quiere ponerlo en valor Arvi a través de la reivindicación de la Dieta Atlántica en el ambiente festivo del Vigo Sea Fest, con recetas pensadas para demostrar que el pescado no solo forma parte de nuestro ADN como gallegos, no solo es crucial para la salud de la población, sino que, además, también está muy rico.

La cocina con materias primas del mar será la gran protagonista del evento. En la imagen: showcooking durante una edición anterior. / Vigo Seafest

14 tapas que nos harán “la boca agua”

Hasta 14 chefs de conocidos restaurantes han cogido así el guante a la Cooperativa este año y se han puesto manos a la obra para preparar las mejores tapas con cada una de las especies asignadas por sorteo. Sugerentes elaboraciones que prometen hacernos la boca agua con las mejores materias primas:

Tapas participantes en el Vigo Sea Fest 2024 / Vigo Sea Fest

Los 14 restaurantes y Chefs participantes en el concurso de Tapas "Fish&Beer" 1906 del también conocido en Vigo como Festival do peixe abren así boca para un evento que cuenta como padrino inmejorable con el chef Javier Olleros (Lucerna, Suiza, 1974) del restaurante Culler de Pau, el único en Galicia que cuenta con dos Estrellas Michelín.

Efectivamente, tanto ‘el peixe’ como toda la cadena de valor mar - industria que lo hace posible y su apuesta por una actividad cada vez más sostenible son el hilo conductor del evento.

Los pequeños de la casa podrán acercarse a la cultura del mar y los beneficios del pescado mientras se lo pasan en grande. / Vigo Seafest

Los peques de la casa se sumergen en la cultura marítima

La 5ª edición del Vigo SeaFest llega cargada de actividades para dar a conocer, de primera mano, el sector marítimo pesquero de Vigo, con talleres y actividades orientadas a todos los públicos, en las que los/as más peques podrán aprovechar para empaparse de la cultura marítima que tanto define a la ciudad.

Acercarse a los caladeros de nuestros pescadores, conocer las normas y las épocas de veda, adentrarse en los beneficios del pescado o sumergirse a fondo en los oficios del mar son solo así algunas de las aventuras que esperan a los peques de la casa en una cita en la que tampoco faltarán los talleres de cocina para toda la familia.

Un completo programa de actividades para las que podrán inscribirse en el propio festival desde el jueves 11 a las 19:00 horas hasta una hora antes del comienzo de la actividad, siempre y cuando queden plazas disponibles.

Además, el festival también contará con un Parque de Pesca, una zona de juego libre, segura y vigilada para diversión de los/las peques, disponible sin inscripción.

Actividades infantiles Dónde fondeo Actividad en la que se conocerá qué es un caladero de pesca, cuáles son los caladeros de nuestros pescadores y qué especies se capturan en cada uno de ellos. Tiempos necesarios para hacer esas mareas y funcionamiento de las mismas, así como características de los barcos que faenan en esas aguas. Damos la talla Actividad sobre los productos de la pesca que se capturan (especies comerciales), sus nombres científicos y la importancia de las tallas mínimas (qué son y para qué sirven) y las épocas de veda. Visionado de muestra microscopio a fin de entender también la actividad científica tan vinculada con la actividad pesquera y también la posibilidad de disección de alguna especie pesquera. La mar de Rico Actividad de fomento de consumo de productos de la pesca como alimento saludable. Qué aporta a nuestro organismo cada una de las especies capturadas y porqué es beneficioso que incluyamos en nuestros hábitos de alimentación este tipo de productos. Se hablará de las grasas, las proteínas o los lípidos, entre otros y se hará un juego de un menú saludable y apetecible (también a la vista!) elaborado a base de productos pesqueros. Mar Circular Actividad en la que conoceremos los oficios del mar, a todos esos profesionales implicados en la actividad pesquera y que hacen posible que el producto llegue a nosotros, a los consumidores, de la mejor forma posible! Resultará importante hablar también de tipos de barcos pero sobre todo de artes de pesca y poder relacionarlas con las especies que permiten capturar. Aquí será protagonista el concepto de economía circular. Talleres de Cocina. Se elaborarán menús como Ensalada de temporada con dados de merluza crocante; Mini hamburguesas de jurel o Batidos de frutas, yogur y leche

El Vigo Sea Fest se ha consolidado por su buen ambiente y un programa para toda la familia. En la imagen: una edición anterior durante el atardecer. / Vigo Seafest

Visitas y talleres para todos los públicos

Además de actividades diseñadas específicamente para los más pequeños, el Vigo Sea Fest también cuenta con un amplio programa de actividades en el que toda la familia podrá adentrarse en el gran protagonismo del sector mar-industria en Vigo con rutas y visitas guiadas a las instalaciones portuarias y la lonja; excursiones a buques de salvamento marítimo o buques escuela.

Otras de las excursiones contempladas en el marco del festival son el recorrido pde Ría de Vigo hacia San Simón a bordo de un catamarán y acompañad@s por la guía de Vigo Pesqueiro; o la posibilidad de participar, a bordo de una embarcación, en la procesión del Día de de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros.

En cuanto a los talleres, prometen los de marisqueo, confección y reparación de redes y de la pesca en lengua de signos, sin olvidar la propuesta de APAMP, que ofrecerá la posibilidad de aprender estampación través de la técnica de Gyotaku y serigrafía con motivos de pesca.

Puedes ampliar aquí la información y los horarios de todas estas actividades, que requieren de inscripción previa a través del formulario disponible en la página web del festival entre el 5 y el 10 de julio antes de las 15:00 horas. Desde la organización explican que, una vez reciban la solicitud y antes del 11 de julio, enviarán un correo electrónico a los interesados confirmando si disponen de plaza.

Una cita establecida del Basket en Vigo, con premios en metálico

Si la alimentación y el arte son dos elementos clave para nuestra salud mental y física, en el Vigo Sea Fest no podía faltar el tercer elemento del triángulo: el deporte. Por eso, además de showcookings y conciertos, la cita cuenta también con un amplio programa de propuestas deportivas como las rutas de paddle surf (viernes) y vela (sábado) a través de la Ría de Vigo.

Un contexto en el que destaca el campeonato 3X3 de baloncesto Vigo Seafest, que cuenta con premios en metálico en la categoría senior y de material deportivo en Sub-16 y que aspira a convertirse en una de las citas establecidas del basket en Vigo. Las inscripciones para participar ya están abiertas en www.deporteticket.com.